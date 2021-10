Kakšno bo okrevanje Evrope po pandemiji?

"Pandemija je razkrila šibke točke zdravstvenih sistemov, pomanjkanje zdravil, pomanjkanje zdravstvenega osebja, še posebej je prizadela že tako ranljive skupine," so sporočili z zdravstvenega ministrstva. Ministri bodo danes zato razpravljali o okrevanju Evrope po pandemiji in izgradnji odporne zdravstvene unije, ki bo zmožna boljšega odzivanja na morebitne prihodnje grožnje za zdravje.

"Želim si, da najdemo rešitve, kako bolje prenašati izkušnje in znanje med državami članicami Evropske unije," je pred zasedanjem povedal minister za zdravje Janez Poklukar.

Pomembna tema srečanja bodo tudi trenutno stanje epidemije covida-19 in z njo povezani vidiki cepljenja, ki jih bo predstavila evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stella Kyriakides, so še sporočili z ministrstva. Nemški minister za zdravje Jens Spahn je pred srečanjem poudaril, "da je Evropska unija pri oskrbi z zdravili preveč odvisna od Kitajske, zato od Evropske komisije pričakujemo rešitve tudi v tej smeri."

Strategija cepljenja je evropska zgodba o uspehu, vendar je bila tudi priložnostna rešitev, je pred srečanjem navedla Kyriakidesova. Pandemija je po njeni oceni zelo jasno pokazala, da evropski okvir zdravstvene varnosti ni pripravljen na tako obsežno krizo. V okviru Evropske zdravstvene unije so zato v pripravi okrepljeni mandati Evropske agencije za zdravila (Ema) in Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), predlagana uredba o čezmejnih nevarnostih za zdravje ter odbor Hera.

Neformalno srečanje ministrov po napovedi Poklukarja sicer poteka po hibridnem modelu, zato večina članic tokrat sodeluje na daljavo.