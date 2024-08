Kakšno bo podaljšano bivanje po novem?

Bodo otroci po pouku v šoli še lahko naredili domače naloge? Bodo še imeli čas za igro? Vlada si je namreč zamislila, da bo podaljšano bivanje poslej bolj organizirano in strukturirano, kot je bilo do sedaj. 146 osnovnih šol z letošnjim letom uvaja tako imenovani razširjeni program – uvajajo ga le šole, ki so ga že uvajale poskusno. Kakšna bo torej nova oblika organiziranosti osnovnih šol, ko bo pouka konec, in kako obremenjeni bodo po novem otroci, kako učitelji?