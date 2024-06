Kakšno bo poletje? Na vidiku ni ne vročinskih ne padavinskih ekstremov

Po zelo mokrem, a kljub temu nadpovprečno toplem maju, se je začelo meteorološko poletje. Nedelja je bila temperaturno že precej poletna, a vreme ostaja spremenljivo. V prvem junijskem tednu se najprej obetajo plohe in nevihte, nato pa bodo temperature počasi naraščale do konca tedna, tudi do več kot 30 stopinj Celzija. Kakšne pa so dolgoročne poletne napovedi? Naš meteorolog Rok Nosan pravi, da bo nadpovprečno toplo.