Kakšno bo poletje? Nadpovprečne temperature, predvidoma manj dežja

Mesec maj je bil po besedah Medveda nadpovprečno namočen, s pogostimi manjšimi plohami in nevihtami in le nekaj suhimi dnevi. Bil pa je tudi že 11. nadpovprečno topel mesec zapored. "Nismo beležili nekih skrajnih odstopanj, ampak mesec je bil vseeno nadpovprečno topel in takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh," je napovedal.

Začetek meteorološkega poletja bo večinoma suh, temperature danes in v nedeljo pa še ne bodo zelo poletne in se bodo gibale nekje od 20 do 25 stopinj Celzija, je dejal meteorolog Brane Gregorčič. Danes bo večinoma sončno, z izjemo severnih krajev, kjer bo še vedno kakšna kratkotrajna ploha. Nedelja bo po večini sončna z majhno možnostjo popoldanskih ploh ali neviht. V ponedeljek in torek bo vreme znova bolj nestanovitno z več plohami in nevihtami. Po njegovih navedbah se bo sicer bolj segrelo v drugi polovici prihodnjega tedna, ko bodo temperature zrasle nad 25 stopinj Celzija.

Splošne napovedi za tromesečje junij, julij in avgust za naše območje kažejo, da bodo temperature nadpovprečne, vendar ne ekstremno visoke, je dejal Gregorčič. Napovedi padavin ne kažejo večjega odstopanja od dolgoletnega povprečja. Letošnje poletje tako najverjetneje ne bo zelo namočeno, kot je bilo lansko, niti ne tako vroče in sušno, kot je bilo predlansko.

Na začetku junija ne pričakujejo izrazito visokih temperatur ter vročinskega vala. Vremensko dogajanje v drugi polovici meseca bo medtem zelo odvisno od vremenske situacije, in sicer od tega, ali se bo nad Sredozemljem vzpostavilo območje visokega zračnega tlaka. V primeru, da se bo, bodo temperature hitro narasle, je dejal Medved.