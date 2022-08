Kakšno je delo direktorja Ukoma?

Obleka, resen nastop, napisani govori, pripravljeni odgovori na vsa vprašanja, nikoli zadrege, vedno resnica na prvem mestu. To je služba državnega uslužbenca, vladnega uslužbenca, šefa Urada vlade za komuniciranje, in na to mesto seveda sodi uglajena, mirna, razgledana oseba z izkušnjami. Tudi takšnimi, da brez zadrege laže o svojem šefu. To smo že videli na tujem, kajne? Pa vidimo to tudi doma? O tem sodite sami: ker pri nas so na tem mestu res samo očitno novinarji, ki so zavezani resnici in ne stranki.