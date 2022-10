Kakšno je stanje na ljubljanskem najemnem trgu?

Inštitut za druga vprašanja Danes je nov dan je ob obletnici zagona spletnega mesta Najemniški SOS predstavil poročilo Neznosna negotovost bivanja: stanje na ljubljanskem najemnem trgu. Uroš je ob začetku povedal kakšna je prva pritožba, ko se začne razprava o najemnem trgu; Najemniki so v Sloveniji preveč zaščiteni. A kot je poudaril, dejansko stanje kaže, da živijo najemniki v zelo negotovih razmerah in nestabilnosti. Pogodbe, če jih najemnik sploh ima, sklepajo za samo enajst mesecev, najemnine hitro rastejo, kakovost stanovanja pa je vprašljiva, vse več pa je tudi kršitev zakonodaje s strani lastnikov, ki se svoje premoči znotraj tega najemnega odnosa tudi zavedajo, je pojasnil. Gre le za nekatere posledice delovanja najemnega trga v Sloveniji, ki ga je država popolnoma zanemarila, je povedal in dodal, da najemniki na tem nereguliranem najemnem trgu nimajo veliko pogajalske moči. Tako morajo najemniki tolerirati visoke najemnine za slab standard stanovanj, vdore v zasebnost in omejevanje uporabe stanovanja. Pravice iz stanovanjske zakonodaje so v takih primerih brezpredmetne, je povedal, saj vsak najemnik ve, da če bo od lastnika zahteval spoštovanje zakonodaje, tvega izgubo doma.

Obtožbe, da so za trenutne razmere krivi najemniki, ker sprejemajo slabe pogoje najema in visoke najemnine, spregledajo temeljno neravnovesje moči, je pojasnil. Ker država tega neenakega razmerja ne regulira z nadzorom nad rastjo najemnin in varovanjem pravic najemnikov, so ti prepuščeni samovolji lastnikov ter njihovim interesom. S tem poročilom o stanju na najemnem trgu nepremičnin so želeli opozoriti na nevzdržne pogoje in nujnost javne intervencije na lokalni in nacionalni ravni.