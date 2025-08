Letos v prometnih nesrečah umrlo že 58 oseb, lani v celem letu 71

Robert Vehovec iz Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi je predstavil stanje na področju prometne varnosti v Sloveniji in aktivnosti Policije za njeno izboljšanje. Kot je povedal, je Policija letos obravnavala okoli 11.000 prometnih nesreč oz. štiri odstotke manj kot v enakem obdobju lani. "Smo pa ob tem ugotovili, da je letos na cestah umrlo že 58 oseb, kar je 20 več kot lani," je povedal.

Izpostavil tudi voznike motornih koles, med katerimi je bilo letos 18 smrntih žrtev, umrli pa so tudi trije vozniki mopedov. V enakem obdju lani jih je umrlo osem. "Nekatere raziskave kažejo, da ima voznik motornega koelsa štirikrat več možnosti, da bo udeležen v prometni nesreči, zato bi se moral vsak voznik motornega kolesa tega zavedati in narediti vse, da bo v prometu varen," je dejal.

Ključna pri tem je hitrost voznika, kar še posebej velja za voznike motornih koles. Pomembno je tudi predvidevanje, je dejal Vehovec: "Voznik motornega koelsa mora predvidevati in opazovati svojo okolico. Pomembna pa je tudi izkušenost."

Na Polciiji ugotavljajo da so vozniki pripravljeni v svoje motorno kolo investirati veliko, manj pa sicer v opremo ter v lastno izobraževanje, kot so na primer treningi varne vožnje. Za varnost v prometu pa je ob tem pomembna tudi tehnična brezhibnost vozila in da ima voznik ustrezno opremo.