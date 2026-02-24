Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Elektro Maribor priznava 'del krivde': Poškodbe na omrežju so enormne

Maribor , 24. 02. 2026 12.46 pred 26 minutami 3 min branja 42

Avtor:
A.K.
Pregled omrežja in odprava napak na območju Elektra Maribor

Elektro Maribor je podal informacije o dogajanju na terenu po snežni ujmi. Levji delež napak so odpravili, do večera bi radi elektriko zagotovili vsem uporabnikom. Poškodbe na omrežju so enormne, poudarja predsednica uprave Elektro Maribor. Vsem uporabnikom se zahvaljujejo za potrpežljivost: "Ne zavračamo kritik. Priznavamo en del krivde, omrežje je v taki kondiciji, kot je, naš cilj pa je, da je omrežje boljše, a to se ne da narediti čez noč."

Do izpadov je ob zadnji snežni ujmi prihajalo na celotnem območju severovzhodne Slovenije, so strnili na Elektro Maribor. Motena je bila dobava elektrike za 75.000 uporabnikov, do petka zvečer je še snežilo in v soboto so začeli z deli z močnimi skupinami. Do večera so zmanjšali število uporabnikov brez elektrike na nekje 3200. Včeraj je bilo na terenu 61 skupin, ki so popravili ogromno napak na nizkonapetostnem omrežju, moteno dobavo je imelo še približno 200 uporabnikov. Danes želijo vsem uporabnikom zagotoviti električno energijo. 

Vzrok za takšen izpad omrežja je bil zelo moker in težek sneg, so opisali. Drevje je padalo na omrežje, zato so morali drevesa fizično odstranjevati, so pojasnili. Tatjana Vogrinec Burgar, predsednica uprave Elektro Maribor, je izpostavila, da so poškodbe na omrežju enormne. Opisala je, da so že takoj v petek formirali krizno ekipo, ki je pripravila akcijski načrt, kako se bodo lotili popravila napak. 

Tatjana Vogrinec Burgar
Tatjana Vogrinec Burgar
FOTO: 24ur.com

Kot je opisala, so takoj, ko so zaznali izredne razmere, obvestili pristojne in vzpostavili komunikacijo z gasilskimi društvi in s tujimi distribucijskimi podjetji, ki so jim ponudili pomoč kljub težavam na svojem področju. Kot je ocenila, so s takšnimi pristopi dosegli stanje, ki ga 'imamo danes'. Burgarjeva je poudarila pomen investicij v omrežje in poudarila, da je cilj 'kabliranje' in da so zato potrebna sredstva. "Ne prelagamo odgovornosti na lastnike gozdov, za vsako napako vemo, kje je vzrok. Želimo najti ustrezne rešitve. Tam, kjer je razlog pri nas, se moramo pogovoriti znotraj družbe in to čimprej rešiti."  

Vsem uporabnikom se zahvaljujejo za potrpežjivost, je izpostavila: "Ne zavračamo kritik. Priznavamo en del krivde, omrežje je v taki kondiciji, kot je, naš cilj pa je, da je omrežje boljše, a to se ne da narediti čez noč."

Kakšno je stanje na terenu?

Kot so sicer včeraj sporočili iz mariborskega elektrodistributerja, okoli 500 delavcev na terenu nadaljuje sanacijo poškodb na omrežju, da bi vsem uporabnikom v najkrajšem možnem času ponovno zagotovili napajanje z električno energijo.

Sanacija posledic izrednega sneženja in snegoloma po njihovem poteka uspešno in skladno z načrti. V zadnjih dneh so, dodajajo, z intenzivnim delom ekip Elektra Maribor ob podpori Elektra Ljubljana, Elektra Celje, Elektra Primorska, Elektra Gorenjska in sistemskega operaterja Eles dosegli pomemben napredek pri odpravi napak.

Pregled omrežja in odprava napak na območju Elektra Maribor
Pregled omrežja in odprava napak na območju Elektra Maribor
FOTO: Elektro Maribor

Vse transformatorske postaje na srednjenapetostnem omrežju so vključene in obratujejo, pri čemer se tri na lokacijah Haloze-Gorenjski vrh, Haloze-Pestike ter Plač začasno napajajo z agregati, ki zagotavljajo stabilno oskrbo do dokončne odprave poškodb na dovodnih vodih.

V sodelovanju s civilno zaščito so agregate namestili tudi pri najbolj kritičnih uporabnikih, kot so vodovodni sistemi, domovi za starejše in posamezniki, ki so zaradi zdravstvenih razlogov življenjsko odvisni od električne energije.

elektro maribor

Rekordna licitacija lesa: hlod hrasta iz Hrvaške za skoraj 30.000 evrov

Na današnji dan leta 2013 po nekaterih nižinah več kot meter snega

KOMENTARJI42

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
24. 02. 2026 14.16
Seveda za odškodnino dovolim kopanje po moji zemlji ne pa kar tako oni dobre plače meni pa prst v r..
Odgovori
0 0
tron3
24. 02. 2026 13.59
Za nekatere zaposlene v elektro gospodarstvu, je izplačilni dan vsak mesec Jackpot,da se razumemo, s tem se strinjajo Vsi politični akterji v Sloveniji!!!
Odgovori
+2
3 1
Tomvojo
24. 02. 2026 13.56
Z zakonom, magari z ustavnim zakonom, preprečiti motoviljenje lastnikov zemljišč da se ob omrežju naredi zadostna poseka in prepreči poškodovanje omrežja. Javno dobro ima prednost pred privat lastnino, Amen!
Odgovori
+5
5 0
Misika1967
24. 02. 2026 14.12
Se popolnoma strinjam.
Odgovori
+1
1 0
Rde?a pesa in hren
24. 02. 2026 13.56
Še davno pred l. 2014, ko je žled zrušil elektro omrežje, sem nabavil elektro agregat. 5kw z i-AVR, tako da ne skuri elektronike.In dal vgradil stikalo preklopno za odklop iz javnega omrežja, ko dela generator. IN seveda park kansitrov bencina zmeraj na zalogi. 5 kw je dovolj, ne samo z aosnovne potrebe na eni fazi. Ni pa seveda dovolj za toplotno črpalko, ki jih tako fajn promvirajo. Ta mašina rabi 3 faze, za katero generator stane dost več. Tako da je dobro met doma rezervno gretje, toplotna je prazna škatla ko spreže štrom. To ti ne bo NOBEN trgovc povedal.
Odgovori
+2
3 1
tomazinjo
24. 02. 2026 13.51
Mogoče bi bilo treba tudi kaj investirat?? Ne pa samo bonuse in nagrade si iz plačevat??
Odgovori
+1
2 1
Misika1967
24. 02. 2026 13.50
Problem so lastniki zemljisc ki ne dovolijo nobenih posegov v zemljo ali gozdove,potrebno bi bilo take kaznovat in naj krije skodo ki so jo ppvzrocila njegova drevesa. Delavci so res pridni in delajo cele dneve. Namesto z hudobijo se jim odfolzite z kakim toplim cajom.
Odgovori
+4
5 1
kerelc
24. 02. 2026 13.50
Bo super za skrivat in krast denar iz omtežnine, to je na novo uvedenega samostojnega davka, ki nima veze s ceno elektrike, ampak je samo prilepljen na elektriko, da se ga lažje upraviči in izvede.
Odgovori
+0
1 1
duhccc
24. 02. 2026 13.50
zalostno nameto da dajajo denar za razne vojne migrante bi raj namenili denar za take zadeve sicer pa najlazje je talat tuj denar svojega sigurno nebi dali ...
Odgovori
+2
2 0
MOJ.COM
24. 02. 2026 13.49
Aja res? Takoj so vzpostavili komunikacijo z gasilci? Predvidevam, da prostovoljnimi? Me zanima koliko sredstev, pri 9 mio dobička, so namenili za gasilska društva? Aja nič? So z robijem popapali :-(
Odgovori
+3
4 1
U1751349216299
24. 02. 2026 13.48
bomo pa še mal omrežnino dvignil pa bo, ane
Odgovori
+1
1 0
obožeobože
24. 02. 2026 13.41
Vam ne zavidam! Vem kako je ko ti žled vzame elektriko za 3 tedne.
Odgovori
+3
3 0
brainiac007
24. 02. 2026 13.46
Tudi pri nas je bilo tako ampak je šlo sreča je bila da smo imeli peč na drva in je delovalo ogrevanje termo sifonsko brez črpalk in tudi lastno vodo. za skrinje sem pa moral kupiti agregat ki je bil za tisto moč 4x tna cena takrat
Odgovori
+1
1 0
2mt8
24. 02. 2026 13.40
Zakaj pri tolikšnih pobranih omrežninah nimate denarja na zalogi za takšne primere? A je res treba samo bemfle pa jahte kupovat?
Odgovori
+3
4 1
bc123456
24. 02. 2026 13.40
KRIMINAL VODSTVA ELEKTRODISTRIBUCIJE -- z eno besedo--- KAJ DELA POLICIJA IN TOŽILSTVO???????????????
Odgovori
+5
5 0
supergigi
24. 02. 2026 13.39
Čak a Golob ne more nič pomagat? 🤧
Odgovori
+0
2 2
brainiac007
24. 02. 2026 13.51
Bo pomagal, če dobi še en mandat drugače pa ne bo mogel. Če bo dobil mandat Janša, pa Bog ti ne bo pomagal, če si ne pomagal sam.
Odgovori
+1
1 0
Sly1
24. 02. 2026 13.39
Počakajte, zdaj ni časa za to, bodo po volitvah začel
Odgovori
0 0
First Last
24. 02. 2026 13.38
V zelo dobrih časih živite. Razvajen um zmeraj išče in se pritožuje. Jokcate zaradi 2 dni izpada. Da vam razbijem malo egocentričen pogled na svet.. svet ni tukaj da vam služi, je nepredvidljivo, velikokrat nevarno območje ki ne gleda na vašo ugodje prav nič. Bravo elektru za hitro odpravo gromozanske škode, drevesa niso nič kriva za izredne razmere in lomljenje. Jap.. včasih so razmere izredne in jap sprememba podnebja in človeški vpliv je resničen. Jokajte sedaj še bolj
Odgovori
+3
4 1
Razumnež
24. 02. 2026 13.38
A to je tista fora, ko so ljudje sami njega dni vlekli kable, danes pa neko podjetje računa omrežnino ?
Odgovori
+3
3 0
Laž ima kratke noge
24. 02. 2026 13.37
Oba kriminalca, ki sedaj lažeta naj kar odstopita.
Odgovori
-3
0 3
malibojan2
24. 02. 2026 13.37
Enormno je zanemarjano omrežje, zaraščene trase, gnili-strohneli drogovi.... Samo kako odjemalce obirati, kako basati v svoje žepe. Da je pa treba omrežje uzdrževati in delavce plačati, to pa ne😡
Odgovori
+4
5 1
Noleani
24. 02. 2026 13.36
Noben me ne bo preprical, da so 110kw železni daljnovodi padali samo zaradi 20cm mokrega in težkega snega, sploh v luči dejstva, da se je elektru maribor enako samo v manjšem obsegu zgodilo ob prejšnjem sneženju, ko je bilo 20 cm suhega snega, pr nas ga je bilo 35 pa ni padel noben drog. Vse to je izkljično krivda elektro MB, ki drogov ni vzdrževala, dreves ni odstranjevala vej ni požagala, če lahko elektoro ljubjana pri nas to naredi vsako leto, kaj dela Elektro MB. Ocitno nič. Ko gledamo slike padlih daljnovodov in lesenih stebrov, ki so več kot očitno prepererili.
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
Kako praznovati dan, ki ga ni?
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
zadovoljna
Portal
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta
To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta
vizita
Portal
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
cekin
Portal
S 1. marcem višji socialni transferji - otroški dodatki, štipendije ...
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
Evropa ima vse večji premoženjski razkorak: kje so najbogatejši in kje najrevnejši?
Evropa ima vse večji premoženjski razkorak: kje so najbogatejši in kje najrevnejši?
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
moskisvet
Portal
Drama na 29. rojstnem dnevu zaradi zastrupitve s sušijem
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
dominvrt
Portal
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
okusno
Portal
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543