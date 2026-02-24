Elektro Maribor priznava 'del krivde': Poškodbe na omrežju so enormne

Do izpadov je ob zadnji snežni ujmi prihajalo na celotnem območju severovzhodne Slovenije, so strnili na Elektro Maribor. Motena je bila dobava elektrike za 75.000 uporabnikov, do petka zvečer je še snežilo in v soboto so začeli z deli z močnimi skupinami. Do večera so zmanjšali število uporabnikov brez elektrike na nekje 3200. Včeraj je bilo na terenu 61 skupin, ki so popravili ogromno napak na nizkonapetostnem omrežju, moteno dobavo je imelo še približno 200 uporabnikov. Danes želijo vsem uporabnikom zagotoviti električno energijo. Vzrok za takšen izpad omrežja je bil zelo moker in težek sneg, so opisali. Drevje je padalo na omrežje, zato so morali drevesa fizično odstranjevati, so pojasnili. Tatjana Vogrinec Burgar, predsednica uprave Elektro Maribor, je izpostavila, da so poškodbe na omrežju enormne. Opisala je, da so že takoj v petek formirali krizno ekipo, ki je pripravila akcijski načrt, kako se bodo lotili popravila napak.

Tatjana Vogrinec Burgar FOTO: 24ur.com

Kot je opisala, so takoj, ko so zaznali izredne razmere, obvestili pristojne in vzpostavili komunikacijo z gasilskimi društvi in s tujimi distribucijskimi podjetji, ki so jim ponudili pomoč kljub težavam na svojem področju. Kot je ocenila, so s takšnimi pristopi dosegli stanje, ki ga 'imamo danes'. Burgarjeva je poudarila pomen investicij v omrežje in poudarila, da je cilj 'kabliranje' in da so zato potrebna sredstva. "Ne prelagamo odgovornosti na lastnike gozdov, za vsako napako vemo, kje je vzrok. Želimo najti ustrezne rešitve. Tam, kjer je razlog pri nas, se moramo pogovoriti znotraj družbe in to čimprej rešiti." Vsem uporabnikom se zahvaljujejo za potrpežjivost, je izpostavila: "Ne zavračamo kritik. Priznavamo en del krivde, omrežje je v taki kondiciji, kot je, naš cilj pa je, da je omrežje boljše, a to se ne da narediti čez noč."

Kakšno je stanje na terenu?

Kot so sicer včeraj sporočili iz mariborskega elektrodistributerja, okoli 500 delavcev na terenu nadaljuje sanacijo poškodb na omrežju, da bi vsem uporabnikom v najkrajšem možnem času ponovno zagotovili napajanje z električno energijo. Sanacija posledic izrednega sneženja in snegoloma po njihovem poteka uspešno in skladno z načrti. V zadnjih dneh so, dodajajo, z intenzivnim delom ekip Elektra Maribor ob podpori Elektra Ljubljana, Elektra Celje, Elektra Primorska, Elektra Gorenjska in sistemskega operaterja Eles dosegli pomemben napredek pri odpravi napak.

Pregled omrežja in odprava napak na območju Elektra Maribor FOTO: Elektro Maribor