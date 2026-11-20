Požar je v 9. novembra nekaj po 22. uri izbruhnil v podjetju Blok v industrijski coni Zapolje. Gasilci so uspeli zavarovati vse sosednje objekte, tako da se ogenj ni razširil na nobenega od sosednjih objektov.

Ogenj so v celoti pogasili v sredo zgodaj popoldne, v intervenciji pa je sodelovalo je sodelovalo približno 700 pripadnikov enot za zaščito, reševanje in pomoč, od tega gasilci iz 77 gasilskih enot osmih gasilskih zvez, in sicer Logatec, Vrhnika, Cerknica, Dolomiti, Brezovica, Idrija, Postojna in Ljubljana, pripadniki civilne zaščite in drugih strokovnih služb.

Vzrok požara še ni znan, preiskava pa bo zahtevna in dolgotrajana, so sporočili policisti.