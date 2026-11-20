Požar je v 9. novembra nekaj po 22. uri izbruhnil v podjetju Blok v industrijski coni Zapolje. Gasilci so uspeli zavarovati vse sosednje objekte, tako da se ogenj ni razširil na nobenega od sosednjih objektov.
Ogenj so v celoti pogasili v sredo zgodaj popoldne, v intervenciji pa je sodelovalo je sodelovalo približno 700 pripadnikov enot za zaščito, reševanje in pomoč, od tega gasilci iz 77 gasilskih enot osmih gasilskih zvez, in sicer Logatec, Vrhnika, Cerknica, Dolomiti, Brezovica, Idrija, Postojna in Ljubljana, pripadniki civilne zaščite in drugih strokovnih služb.
Vzrok požara še ni znan, preiskava pa bo zahtevna in dolgotrajana, so sporočili policisti.
Spremljanje onesnaženosti in kakovosti vode
Arso je na območje požara namestila mobilno merilno postajo za spremljanje onesnaženosti zraka z delci. Skupa z NLZOH so vzorčili tudi površinske vode na petih merilnih mestih. Z analizami so preverjali morebitno prisotnost onesnaževal, povezanih s požarom in odtekanjem gasilnih vod. Nadaljnji obseg in pogostost vzorčenja bodo prilagajali razmeram na terenu, hidrološkim razmeram in rezultatom analiz, so sporočili z Občine Logatec.
Ločeno je laboratorij NLZOH na območju Logatca odvzel pet vzorcev za preverjanje kakovosti vode v okviru oskrbe s pitno vodo, dva iz vodnih virov in tri iz vodovodnega omrežja. Ob odvzemu niso zaznali neobičajne obarvanosti ali vonja. Vendar takšna opažanja še ne izključujejo onesnaženja. Vodo so poslali na laboratorijske analize.
Uporabnikom so že takoj po požaru svetovali, naj do nadaljnjega upoštevajo veljavna navodila upravljavca vodovoda. Ta je za uporabnike pitne vode na vodovodnih sistemih Logatec in Rovte razglasil ukrepa prekuhavanja pitne vode, ukrep so v ponedeljek preklicali.
Pri uživanju zelenjave in sadja z vrtov na območju, ki ga je dosegel dim oziroma kjer so se odlagale saje in druge usedline, pa je NIJZ prebivalcem svetoval previdnost.
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