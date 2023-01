Kakšno je zanimanje za zadružna stanovanja pri nas?

V anketi, ki so jo predstavniki Inštituta za študije stanovanj in prostora ter zadrug StanKoop in Zadrugator, predstavili na današnji novinarski konferenci, je sodelovalo približno 1000 prebivalcev Ljubljane. Z anketo so prišli do ugotovitve, da se okoli 26 odstotkov odraslih prebivalcev prestolnice zanima za zadružna stanovanja.

Anketa je pokazala, da v Ljubljani obstaja potreba in interes po zadružnih stanovanjih, torej po nekih novih najemniških oblikah, ki bi ponudile dostopno, varno in stabilno domovanje, je po koncu novinarske konference v izjavi za medije pojasnila sodelavka inštituta in članica zadruge Zadrugator Anja Lazar.

Prav tako se je 90 odstotkov anketirancev strinjalo, da so najemnine v Ljubljani previsoke. Primerna povprečna cena bi bila po njihovem mnenju postavljena pri približno 7,18 evra na kvadratni meter. To je skoraj dvakrat manj od trenutne povprečne tržne najemnine, je poudarila Lazar.

Zadružna stanovanja bi bila namenjena vsem, "ki trenutno težko pridejo do nekega kakovostnega domovanja in vsem, ki si po drugi strani želijo tudi bolj skupnostne oblike bivanja, predvsem pa za vse, ki trenutno plačujejo oderuške najemnine in so primorani pristajati na katastrofalne pogoje na najemniškem trgu," je pojasnila.