Življenje po raku: 'Trava je bolj zelena, ptičje petje pa bolj glasno'

Voznik je na cesti pobral nuno, ki je štopala, in jo peljal v želeni smeri. Ker mu je bila nuna všeč, ji je med vožnjo položil dlan na kolena, nuna pa je rekla: "Psalm 90, verz 5." Voznik je zmedeno odmaknil roko z njenega kolena in nadaljeval pot. Ko je prišel domov, je pogledal v Biblijo in v psalmu 90, verzu 5 prebral: "Ti si na pravi poti!"