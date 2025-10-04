Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Kakšno je življenje mladostnikov z ADHD?

Kranj, 04. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Tjaša Dugulin
Komentarji
13

Ne le sedenje v klopeh in učenje kopice snovi, z ustvarjanjem prijetnih kotičkov naj bo šola tudi prostor za umiritev, sprostitev, druženje in igro. To je namen kampanje "Šola, ki raste z otrokom", ki jo je v okviru Modrih junakov zasnoval Matic Novak. Če so želeli z njo sprva pomagati otrokom z ADHD, torej motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo – oktober je namreč mesec ozaveščanja o njej – pa so kmalu ugotovili, da takšno spodbudno učno okolje pomaga prav vsem otrokom. H kampanji je pristopila osnovna šola Simona Jenka Kranj, vabijo pa tudi vse ostale.

adhd kampanja
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Verus
04. 10. 2025 11.40
+2
odgovor na naslov: Normalno, ce so ljudje okoli normalni. Adhd je izmišljena bolezen.
ODGOVORI
2 0
Verus
04. 10. 2025 11.40
+1
uporabnica STOINENA je napisala odličen komentar
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
04. 10. 2025 15.31
Sej obstaja. Sam ni je pa tolk...
ODGOVORI
0 0
Animal_Pump
04. 10. 2025 09.57
+0
To se spomnim ja...v socializmu so take po 14 dneh, če se niso umirili...poslali na posebne šole. Je bil problem...Učitelji so bili pogosto sami v razredu s 30+ učenci, ko je en delal probleme...je dejansko cel razred izgubljal čas z njim. Upam, da danes učitelj ne ostane sam v tej situaciji...ker zna bit precej naporno. Sploh, če je več takšnih. Žal.
ODGOVORI
1 1
stoinena
04. 10. 2025 09.55
+2
najprej ponudite otrokom jedilnik z manj sladkorja. (pizze, bureki, sadni jogurti, kifeljci, pire krompir, lešnikovi čokoladni namazi..) umirili boste tiste brez ADHD in ostale. nihanje sladkorja jim nič ni v prid. seveda če kdo želi reševati problem, če želite nove teme in aktivnosti in služiti na tem potem se ukvarjajte s posledicami. zadeva je kemično dokazana, tako da to ni trač.
ODGOVORI
3 1
Verus
04. 10. 2025 11.40
-1
točno tako!
ODGOVORI
0 1
but_the_ppl_are_retarded
04. 10. 2025 15.32
Pa malo manj tablic in telefonov.
ODGOVORI
0 0
nelika123
04. 10. 2025 09.01
-1
In to kao motnjo prepoznavajo psihologi,ki si delajo posel sami sebi
ODGOVORI
2 3
Klovni...
04. 10. 2025 08.53
-1
Včasih so poznali zdravilo za to stanje.
ODGOVORI
4 5
but_the_ppl_are_retarded
04. 10. 2025 08.27
+0
Ja, zdej je to ful u modi...
ODGOVORI
4 4
ajdanakolesu
04. 10. 2025 08.03
+4
Jaz sem bila hvaležna priporočilom iz knjig 100 dejavnosti za spodbujanje razvoja pri malčkih po metodi montessori.
ODGOVORI
5 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1305