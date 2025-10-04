Kakšno je življenje mladostnikov z ADHD?

Ne le sedenje v klopeh in učenje kopice snovi, z ustvarjanjem prijetnih kotičkov naj bo šola tudi prostor za umiritev, sprostitev, druženje in igro. To je namen kampanje "Šola, ki raste z otrokom", ki jo je v okviru Modrih junakov zasnoval Matic Novak. Če so želeli z njo sprva pomagati otrokom z ADHD, torej motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo – oktober je namreč mesec ozaveščanja o njej – pa so kmalu ugotovili, da takšno spodbudno učno okolje pomaga prav vsem otrokom. H kampanji je pristopila osnovna šola Simona Jenka Kranj, vabijo pa tudi vse ostale.