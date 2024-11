Kakšno nagrobno svečo izbrati za naše najdražje?

1. november je praznik družine, upanja in spominjanja. Ob dnevu vseh svetih tradicionalno obiskujemo pokopališča, prižigamo nagrobne sveče in se poklanjamo našim najdražjim. S tem ohranjamo spomin nanje in negujemo čustvene vezi, ki presegajo fizično prisotnost. Vsaka nagrobna sveča tako v sebi nosi plemenito poslanstvo ohranjanja spomina.

Vsi si želimo, da bi bil obisk pokopališča mirna izkušnja. Želimo si, da bi nagrobne sveče, ki jih prižgemo našim dragim preminulim, gorele dolgo, da bi bile lepe in obstojne. V podjetju EMMA že več kot 50 let razvijajo in izdelujejo nagrobne sveče Vestina , ki zagotavljajo prav to. Gre za elektronske in solarne nagrobne sveče, skrbno oblikovane in izdelane v Sloveniji. "Vsak plamen nosi svojo zgodbo. In vsaka nagrobna sveča Vestina je ustvarjena iz srca, z mislijo na tiste, ki bodo za vedno ostali z nami. Tradicija prižiganja sveč se danes prepleta z modernimi rešitvami, kot jih predstavlja Vestina, saj gre za elektronske in solarne nagrobne sveče, ki so visokokakovostne in estetske. Spomine ohranjajo veliko dlje, izkušnjo prižiganja sveč pa povzdignejo na višjo raven," je povedal direktor podjetja EMMA Matej Potokar.

Naj spomini zasijejo v najlepši luči

Nagrobne sveče Vestina bodo za naše drage gorele podnevi in ponoči, v vseh vremenskih razmerah. Tako elektronske kot solarne sveče so na voljo v številnih barvah in oblikah, zasnovanih tudi v sodelovanju s priznanimi slovenskimi oblikovalci. Poleg sveč pa spomin ohranjajo še solarne lanterne Vestina, s čustvenimi posvetili, motivi in kipci angelčkov v notranjosti. Vse solarne sveče Vestina gorijo do 1000 dni, torej 3 leta, podnevi in ponoči, elektronske sveče Vestina pa imajo različne dobe gorenja. Prav vse sveče Vestina so narejene iz visokokakovostnih in vzdržljivih materialov, ki spomin na preminule ohranjajo najdlje.

Nagrobna sveča Vestina – Sveti iz srca

"Ko prižgemo nagrobno svečo, ne prižigamo le plamena, ampak tudi ljubezen, upanje in osvetlimo naše spomine. Izberimo svečo, ki bo gorela dolgo časa in neprekinjeno, ki bo lepa in elegantna – najboljša za naše najdražje. Z Vestino bodo spomini zasijali v najlepši luči," še dodaja Potokar. Nagrobne sveče Vestina so na voljo na prodajnih mestih po vsej Sloveniji, svoj nakup pa lahko opravite tudi na spletni strani www.vestina.eu ali pokličete na telefonsko številko 030 46 47 48.