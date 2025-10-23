Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Kakšno nevarnost kumarice s paracetamolom predstavljajo za zdravje?

Ljubljana, 23. 10. 2025 19.32 | Posodobljeno pred 30 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Manca Turk
Komentarji
19

Uprava za varno hrano je v dveh pošiljkah kumaric iz Indije odkrila paracetamol. Ena do potrošnikov ni prišla, drugo pa je uvoznik zapakiral v kozarce, ki so bili še nedavno na trgovskih policah. Ali so kontaminirane tudi te kumarice, še ni znano, saj analiza še ni končana. Pa je paracetamol lahko nevaren za zdravje?

Prvo, 15-tonsko pošiljko kumaric iz Indije, ki so bile shranjene v sodih v triodstotni ocetni kislini, je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) – ker jih je dobavil nov dobavitelj – vzorčila konec avgusta.

"Te kumariceso bile namenjene za nadaljno predelevo, se pravi odlitje tekočine, dodajanje nove in pasterilizacija," razlaga Nadja Škrk, vodja sektorja za nadzor hrane na UVHVVR. Po njenih zagotovilih je uvoznik pošiljko takoj po vzorčenju zadržal v skladišču in ni prišla na trg.

Mesec kasneje so na upravi prejeli rezultate analize, ki je pokazala, da je paracetamol prisoten, v torek so dobili še informacijo o vsebnosti te snovi. Gre za 28,6 miligrama na kilogram. "To pomeni, da bi za povprečno tableto, ki vsebuje 500 miligramov paracetamola, morala odrasla oseba zaužiti okoli 17 kilogramov teh kumaric," pojasnjuje magister farmacije Lovro Žiberna. Po njegovih besedah je povprečni odmerek paracetamola, ki ga uporabljamo za blaženje bolečin in zniževanje povišane telesne temperature, pri bolniku med 500 in 1000 miligramov. "Največji dnevni odmerek je 4000 miligramov," dodaja.

Kljub temu, da neposredne nevarnosti za potrošnika ni, pa prav tako – tako Žiberna – ni nobenega razloga, zakaj bi paracetamol uporabili v živilski industriji. "In tukaj zagotovo gre za neko hudo kršitev pravil."

V nasprotju s prvo pošiljko, pa je na trgovske police prišla druga pošiljka kumaric drugega indijskega dobavitelja. "Je bil paracetamol prisoten v količini 4,2 miligrama," pravi Škrkova.

Snov so odkrili še med nepredelanimi kumaricami, ki pa so bile do torka potrošnikom v trgovinah na voljo. Zdaj čakajo rezulatate analize, ki bo pokazala, ali je paracetamol prisoten tudi v končnem izdelku, kumarice pa so preventivno umaknili iz trgovin.

kumarice paracetamol zdravje UVHVVR
Naslednji članek

Starejši z upanjem, da jim bo z novim sistemom le uspelo nekaj denarja prihraniti

Naslednji članek

Arso: Najmočnejši nalivi bodo na zahodu države do polnoči

SORODNI ČLANKI

15-tonska pošiljki kumaric iz Indije s paracetamolom: kako je prišel v kumarice?

Vlaganje je znova v trendu

KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
23. 10. 2025 20.02
+1
STOP ĐUBROVOD !!! ...
ODGOVORI
1 0
Puško v koruzo
23. 10. 2025 19.59
+1
Tako je to ko se posluje z državami, ki jim je vseeno za zdravlje ljudi, kjer ni niti pravega nadzora, kjer je važno da oligarhi služijo,.. Indija, Kitajska, Rusija, .... Tudi Amerika je na tej poti. Se pa silno radi norčujemo iz naših Evropskih voditeljev, sploh iz predsednice Evropske komisije, ki se trudijo, da bi v Evropi nekoč dihali najčistejši zrak, kjer se uzakonjajo zakoni ki varujejo evropskega potrosnika, pa čeprav na račun višjih prispevkov, dražje hrane, dražjih avtomobilov. V Evropi je vedno bila kvaliteta, ki so nam jo zavidali vsi.
ODGOVORI
2 1
Dooomer
23. 10. 2025 19.57
-2
To novico brez repa in glave so vam serviral levaki, da boste nehal kupvat naše Etine kumarce in še eno našo domačo firmo spravl pod rušo.
ODGOVORI
0 2
Celjan78
23. 10. 2025 19.58
+0
nepismeni desnaki itak ne spravite članka skupaj
ODGOVORI
1 1
Združene države Evrope
23. 10. 2025 19.55
+2
Če so to pobirali v Indiji potem je bolj grozljivo to, da ni sledi nobene težke dezinfekcijske kemikalije. To vas naj skrbi, ne paracetomol.
ODGOVORI
2 0
ap100
23. 10. 2025 19.55
nevarnost za zmanjšano prodajo analgetikov v lekarnah?
ODGOVORI
0 0
Dooomer
23. 10. 2025 19.53
Pr nas na vasi je sred Bitenških kmetij mamo zdej Halal-mes. Že mečejo smeti povsod okol.
ODGOVORI
0 0
Malo_sutra
23. 10. 2025 19.53
+1
Ne panicarite, nebo kupili.
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
23. 10. 2025 19.51
+2
Kdaj se boste začeli spraševati, kakšna je nevarnost, piti vodo iz Ćarapanovega Drekovoda ... !!??
ODGOVORI
2 0
poper00
23. 10. 2025 19.57
Ne boljše je piti vodo iz tisoče greznic ,ki so šle v podtalnico.
ODGOVORI
0 0
Jezna lepookica
23. 10. 2025 19.51
Le kaj je bilo kaj, v grozdju iz Indije, ki so ga prodajali v Tušu?
ODGOVORI
0 0
Teleport
23. 10. 2025 19.47
Božična, xnanxbiftek in te kumarice. Kakšni prazniki bojo💪
ODGOVORI
0 0
sinaya
23. 10. 2025 19.45
+3
Fuj kaj vse prodajajo
ODGOVORI
3 0
Dooomer
23. 10. 2025 19.44
+1
Paracetamol je kancerogen. Sam ker je pred par leti patent poteku in je pocen, vam ga zdej posod uturavajo.
ODGOVORI
1 0
PridiNaVIDMAX
23. 10. 2025 19.43
+4
Da sploh dobivamo kumare iz neke indije, kjer je higiena dobesedno na psu. Po nekaterih mestih tam celo stojijo znaki, kjer kažejo da se na ulici NE opravlja potrebe.
ODGOVORI
4 0
Teleport
23. 10. 2025 19.43
+1
To je vlada navlekla da nas ne bo glava bolela
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306