Kakšno nevarnost kumarice s paracetamolom predstavljajo za zdravje?

Prvo, 15-tonsko pošiljko kumaric iz Indije, ki so bile shranjene v sodih v triodstotni ocetni kislini, je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) – ker jih je dobavil nov dobavitelj – vzorčila konec avgusta.

"Te kumariceso bile namenjene za nadaljno predelevo, se pravi odlitje tekočine, dodajanje nove in pasterilizacija," razlaga Nadja Škrk, vodja sektorja za nadzor hrane na UVHVVR. Po njenih zagotovilih je uvoznik pošiljko takoj po vzorčenju zadržal v skladišču in ni prišla na trg.

Mesec kasneje so na upravi prejeli rezultate analize, ki je pokazala, da je paracetamol prisoten, v torek so dobili še informacijo o vsebnosti te snovi. Gre za 28,6 miligrama na kilogram. "To pomeni, da bi za povprečno tableto, ki vsebuje 500 miligramov paracetamola, morala odrasla oseba zaužiti okoli 17 kilogramov teh kumaric," pojasnjuje magister farmacije Lovro Žiberna. Po njegovih besedah je povprečni odmerek paracetamola, ki ga uporabljamo za blaženje bolečin in zniževanje povišane telesne temperature, pri bolniku med 500 in 1000 miligramov. "Največji dnevni odmerek je 4000 miligramov," dodaja.

Kljub temu, da neposredne nevarnosti za potrošnika ni, pa prav tako – tako Žiberna – ni nobenega razloga, zakaj bi paracetamol uporabili v živilski industriji. "In tukaj zagotovo gre za neko hudo kršitev pravil."

V nasprotju s prvo pošiljko, pa je na trgovske police prišla druga pošiljka kumaric drugega indijskega dobavitelja. "Je bil paracetamol prisoten v količini 4,2 miligrama," pravi Škrkova.

Snov so odkrili še med nepredelanimi kumaricami, ki pa so bile do torka potrošnikom v trgovinah na voljo. Zdaj čakajo rezulatate analize, ki bo pokazala, ali je paracetamol prisoten tudi v končnem izdelku, kumarice pa so preventivno umaknili iz trgovin.