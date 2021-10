Kakšno obutev bodo to jesen nosili moški?

Za večino moških je kupovanje obutve lahko tudi stresno, zato smo vam olajšali delo in odločitev ter pobrskali za najbolj iskanimi modeli moške obutve za to jesen.

Odločitev, da obnovite jesensko garderobo in kolekcijo obutve, bo tako gotovo preprostejša. Za najnovejšimi trendi smo pobrskali po spletni trgovini Mass in zagotavljamo vam, da tudi vas izbira gležnjarjev in superg, ki veljajo za najbolj priljubljeno moško obutev za hladnejše dni, ne bo pustila ravnodušnih. V jesen boste zakorakali ne samo obuti po zadnji modi, ampak predvsem udobno, in kar je v hladnih dneh najpomembneje, tudi v toplih čevljih.

Moški modeli

Popestrite svoj vsakdanji stil Črna barva je večna, tako pri oblekah kot pri čevljih. Zato bodo črni gležnjarji Tommy Hilfiger odlično dopolnili vaš urbani stil. Zelo lepo se ujemajo s še eno večno klasiko − s kavbojkami, lahko pa jih obujete tudi k drugim ‘casual’ hlačam. So udobni in naravnost popolni za spremenljivo jesensko vreme. Za elegantnejši videz in za zvečer so kot nalašč črni semiš Chelsea gležnjarji z gumijastim podplatom, za bolj robusten, tipično moški videz so super izbira Wrangler usnjeni gležnjarji v rjavi barvi, za drzne ’stajlinge’ pa so popolni zeleni usnjeni gležnjarji Tommy Hilfiger z vibram podplatom.

