Kakšno odgovornost po tragediji v Novem mestu nosi politika?

Dolenjska prestolnica je še vedno v šoku po smrti njihovega sokrajana, prijatelja, očeta, moža Aleša Šutarja , ki ga je, kot izpričujejo očividci, po tem, ko je pred novomeški lokal prihitel na pomoč svojemu sinu, brutalno napadel 21-letni Rom iz Šentjerneja. Udarec je bil usoden.

Zdaj predsednik vlade napoveduje sprejetje represivnih ukrepov, ki gredo celo čez predloge opozicije, ki pa zahteva njegov odstop in predčasne volitve, ker je po njihovem mnenju vlada pokazala, da ni kos reševanju romske problematike. Ob tem opozicija opozarja tudi na zakonske predloge, ki so jih vložili opozicijski poslanci in ki jih je koalicija zavrnila tudi z argumentom, da so prerigorozni.

V studio so prišli podpredsednik vlade in Gibanja Svoboda Matej Arčon , poslanec SD Predrag Bakovič , čigar stranka pokriva resor pravosodja, poslanec in podpredsednik SDS Zvonko Černač ter poslanka NSi Vida Čadonič Špelič , kjer so v tem mandatu kar dvakrat vložili zakone za reševanje romske problematike, pa jih je vladajoča koalicija zavrnila. Povabljena je bila tudi stranka Levica, ki ima koordinatorja za reševanje romskih vprašanj, Luko Mesca , vendar se na naše vabilo v oddajo ni odzval.

Mesec: S palico ne bomo prišli prav daleč. Opozicija ostra do vlade

Je urejanje romske problematike s korenčki končano in je čas za palico, kot je slišati v Svobodi, s katero pa po mnenju Mesca, koordinatorja za reševanje romskih vprašanj, ne bomo prišli prav daleč. Ali to že pomeni prva razhajanja v koaliciji, glede na to, da je predsednik vlade Golob napovedal radikalne ukrepe pri reševanju romske problematike. Kakšne rešitve predlaga z včeraj vloženimi zakoni opozicija?

Celoten pogovor v studiu si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.