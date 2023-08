Narava te dni neusmiljeno kaže vso svojo moč. Hkrati pa svojo moč kažeta tudi solidarnost in človečnost. Dobrodelne organizacije je presenetil odziv ljudi, ki so pripravljeni z denarjem, stvarmi ali delom pomagati tistim, ki jih je ujma najbolj prizadela. Toda srce ima največjo moč, če se združi z glavo, zato organizacije ljudi pozivajo, naj preverijo, kakšno pomoč ljudje na prizadetih območjih res potrebujejo, kdaj in kje. Da bo tako kar najbolj učinkovita.