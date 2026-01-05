Kakšno pot bo v prihodnjih letih ubirala država?

Volilno leto 2026 je pred nami. Ključno vlogo boste imeli vi, približno milijon 700 tisoč volilnih upravičencev bo najprej lahko glasovalo na državnobzorskih volitvah, ki bodo 22. marca, jeseni pa še na lokalnih volitvah. Predsednica države Nataša Pirc Musar bo v torek podpisala odlok o razpisu volitev, in kdaj bodo stekla volivna opravila?