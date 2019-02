Kakšno šolo imamo in kakšno si učenci – in njihovi starši – zaslužijo?

O šoli so razpravljali v državnem zboru, manjkal je le minister za šolstvo – ker je na šolskih počitnicah. Strokovnjaki, predstavniki staršev in učencev, so se strinjali, da šolstvo potrebuje spremembe. A nikakor niso naklonjeni tako korenitim posegom, denimo ukinitvi ocen in mature, kot to predlaga peticija staršev oziroma enega od njih.