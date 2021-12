Kakšno vreme nam bodo prinesli prazniki?

Predpraznični dan bo na severu in vzhodu sončen, drugod bo oblačno. Na Primorskem in Notranjskem bo že zjutraj začelo rahlo deževati, popoldne pa bo lahko kakšna kaplja dežja padla tudi v osrednji Sloveniji in na Kočevskem. Na Gorenjskem in Koroškem bodo temperature od ena do pet, drugod od šest do 10, v Beli krajini in Posavju pa tudi okoli 12 stopinj Celzija.

Tudi na božični dan bo vreme krojil topel jugozahodni veter. Na vzhodu bo večinoma suho, v zahodni in osrednji Sloveniji pa bo pogosto deževalo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1700 metrov, le na severozahodu se bo lahko občasno spustila nekoliko nižje.