Kakšno vreme nam bodo prinesli prihodnji dnevi?

Vreme nam ob popoldnevih že nekaj časa ne daje občutka zime in tudi v prihodnjih dneh ne bo veliko drugače. Teden sicer začenjamo s hladno fronto, ki na temperature po nižinah ne bo imela večjega vpliva. Precej bolj bo ohladitev do izraza prišla v gorah, kjer bo zelo vetrovno. Na izpostavljenih mestih v visokogorju bo severnik v sunkih presegal hitrost 120 kilometrov na uro, močno pa bo pihalo tudi v sredogorju in po nekaterih nižinah. Najmočnejši veter je pričakovati na Štajerskem in v Prekmurju ter pod Karavankami, kjer bodo najvišje izmerjene hitrosti nad 70 kilometrov na uro.

icon-expand Za severni del Slovenije danes velja oranžno opozorilo. FOTO: Arso Hladna fronta, ki nas je dosegla v zgodnjih jutranjih urah, je dobesedno zdrvela čez Slovenijo, zato prav veliko padavin ni padlo. Dopoldne se bo v večjem delu Slovenije že zjasnilo. Nekaj oblačnosti bo popoldne le še na Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju, kjer bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Kljub temu da se bo danes v gorah močno ohladilo, na Kredarici bo temperatura sredi dneva okoli –13 stopinj Celzija, po nižinah mraza ne bo. Ravno nasprotno, ponekod bo danes celo topleje kot v preteklih dneh. Temperature bodo v najtoplejših krajih presegle 10 stopinj Celzija in tako bolj kot na začetek februarja spominjale na sredino marca. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Razlog za tako visoke temperature je okrepljen veter severnih smeri, ki se kot fen spušča v doline in kotline. Ob takšni vremenski situaciji se padavine večinoma pojavljajo le na severni strani Alp, ob spuščanju na južno stran pa se oblaki posušijo, kar pomeni, da pri nas prevladuje sončno in ob popoldnevih tudi precej toplo vreme. Fen je torej padajoč in sunkovit veter, ki nastane ob pretakanju zraka čez gorske pregrade. Zaradi padavin na severni strani Alp zrak, ki doseže južno stran, vsebuje bistveno manj vlage, zato se pri spuščanju tudi precej ogreje. Temperatura je tako pri nas lahko ob severniku za več kot deset stopinj višja, vlaga pa občutno nižja kot na podobni nadmorski višini na severni strani Alp in ravno zaradi tega tak veter tudi imenujemo fen. icon-expand Vremenska napoved za prihajajoče dni FOTO: 24ur.com Več sonca nam bo prinesla prva polovica tedna Torek in sreda bosta sončna z zelo izrazito modrino neba. Sredi dneva in popoldne bo nastalo le nekaj plitvih kopastih oblakov. K nam bo spet dotekal toplejši zrak, ki pa bo tudi zelo suh, zato bodo temperaturna nihanja velika. Zjutraj bo po nižinah nekaj stopinj pod ničlo, popoldne pa se bo v večjem delu Slovenije ogrelo nad 10, v sredo, ko se bo nad nami zadrževal najtoplejši zrak, lahko tudi do 15 stopinj Celzija. V četrtek bo zapihal jugozahodnik. Postopno se bo pooblačilo, vendar bo ostalo večinoma suho. Nekaj padavin nam bosta prinesla petkovo popoldne in noč na soboto, ko nas bo znova prešla hladna fronta. Takrat se bo meja sneženja lahko spustila do nižin.