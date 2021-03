Kakšno vreme nam prinaša drugi marčevski teden?

Vreme v letošnjem marcu je precej dinamično. Tako nas je po neobičajno toplem začetku meseca v petek dosegla hladna fronta, ki nas je v le nekaj urah iz pomladi popeljala nazaj v zimo. Temperature so se ponekod spustile za več kot 15 stopinj Celzija in nekatere kraje predvsem na jugu države je v petek zvečer pobelil sneg. Po prehodu hladne fronte se je nad srednjo Evropo in Alpami ponovno okrepilo območje visokega zračnega tlaka, ki nam je prineslo krasno soboto in nedeljo. Nebo je bilo marsikje povsem brez oblaka, zaradi suhega zraka je bila modrina zelo izrazita.

Ponedeljek bo na zahodu in jugu sončen z nekaj tanke oblačne koprene, več oblačnosti bo na severu in vzhodu države. Na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju niso povsem izključene kratkotrajne krajevne plohe, kakšna kaplja dežja ali snežinka bo proti večeru lahko padla tudi ponekod na Gorenjskem. Temu primerno razgibane bodo tudi temperature. Na severovzhodu bo popoldne le od 6 do 8 stopinj Celzija, kakšna stopinja več bo na Gorenjskem. Drugod bo od 11 do 13 stopinj Celzija.

Torek bo na Primorskem in Notranjskem sončen s šibko burjo, drugod kaže na spremenljivo oblačno, a večinoma suho vreme. Pihal bo vzhodni veter, s katerim bo k nam dotekal nekoliko hladnejši zrak. Zjutraj bo v večjem delu Slovenije malo pod ničlo, popoldne pa bo od 5 do 10, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija.