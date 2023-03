Kakšno vreme nam prinaša koledarska pomlad?

Na ta dan je Sonce nad obzorjem toliko časa kot pod obzorjem. V teoriji bi tako danes morali povsod imeti po 12 ur svetlobe in teme. Vendar pa zaradi Zemljine atmosfere, ki deluje kot leča in povzroča, da Sonce na nebu vidimo višje, kot je v resnici, in ga zato vidimo tudi, ko se nahaja malo pod obzorjem, svetli del dneva ob "enakonočju" ni povsem enak noči. Pri nas smo se tako najbolj enaki dolžini dneva in noči približali že v soboto, medtem ko bo danes od sončnega vzhoda do zahoda minilo že 12 ur in 8 minut.

Glavni vzrok, da imamo letne čase, je nagnjenost Zemljine osi za dobrih 23 stopinj in vrtenja Zemlje okoli Sonca. Posledično se vpadni kot Sončevih žarkov skozi leto spreminja, s tem pa tudi količina Sončeve energije, ki jo prejmeta severna in južna polobla.

Nadpovprečno toplo vreme se bo še nadaljevalo

Od koledarske zime se bomo danes v večjem delu Slovenije poslovili z oblaki in ponekod tudi z nekaj malega dežja, prvi pomladni dnevi pa nam bodo spet prinesli več sončnega vremena. Od jugozahoda bo k nam večji del tedna dotekal zelo topel afriško-sredozemski zrak, ki nam bo ob popoldnevih prinesel za skoraj deset stopinj višje temperature od dolgoletnega povprečja. Najtoplejši zrak se bo nad nami zadrževal med sredo in petkom, ko bomo v večjem delu Slovenije prvič letos izmerili 20 stopinj, na vzhodu države se bo lahko lokalno ogrelo tudi do 23 ali celo 24 stopinj Celzija.

Ob tako toplem vremenu se bo v tem tednu začelo prebujati sadno drevje, kar že zbuja skrbi glede morebitne kasnejše pozebe, saj se lahko zračne mase v tem delu leta hitro zamenjajo. Temperaturne spremembe so običajno ravno spomladi najizrazitejše. Zrak na severu celine se namreč ne ogreva tako hitro kot na jugu in v primeru, da se mrzel zrak s severa spusti tudi nad naše kraje, imamo lahko tudi ob koncu marca in aprila še sneg in mraz, kar se je v zadnjih letih pogosto dogajalo. Kako bo letos, bomo še videli. Na srečo vsaj za zdaj večina meteoroloških izračunov ne kaže tako izrazitih ohladitev.