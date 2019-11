Kakšno vreme nam prinaša močan vetrovni stržen?

V spodnjem delu ozračja hitrost vetra z višino običajno narašča, najvišje hitrosti imamo nekje deset kilometrov nad tlemi, pozimi malo nižje, poleti višje. Ampak te vrednosti so lahko zelo različne, včasih piha le nekaj deset kilometrov na uro, v ekstremnih primerih pa hitrost vetra doseže tudi 400 kilometrov na uro. To se zgodi, ko se nad določenim območjem nahaja izrazit vetrovni stržen. In kaj vetrovni stržen (ang. jet stream) sploh je? Gre za tok zraka, ki je širok nekaj 100 kilometrov in le nekaj kilometrov 'globok'. Običajno veter piha od zahoda proti vzhodu, ker pa gre za tok zraka, ki valovi, je smer vetra pogosto jugozahodna ali severozahodna.