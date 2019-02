Kakšno vreme nam prinaša podaljšan konec tedna?

Pred nami je kulturni praznik in s tem tudi podaljšan konec tedna, ki ga bo marsikdo preživel v naravi. Petek in sobota bosta povsod sončna in zelo topla dneva, v nedeljo pa bo nekaj sonca le še na vzhodu države. V ponedeljek nas bo prešla fronta s padavinami in nižjo mejo sneženja, ki pa se povsem do nižin najverjetneje ne bo spustila.

Zahod celine sta že danes dosegli kar dve fronti. Ker se nad srednjo in vzhodno Evropo nahaja anticiklon, se bodo padavine pomaknile na jug Skandinavskega polotoka, nas pa čakajo še vsaj trije dnevi sončnega vremena. Pred nami so sončni dnevi z odličnimi razgledi. FOTO: Egon Cokan Mrzlo jutro, topel dan V teh dneh nas na zimo spominjajo le jutra. V alpskih dolinah s snežno odejo se je živo srebro danes ustavilo pri –11 stopinjah Celzija. Okoli –7 stopinj Celzija je na Štajerskem in Koroškem, –6 jih je v Prekmurju. Po nižinah osrednje in južne Slovenije se temperature gibljejo od –5 do –1 stopinje Celzija. Po jasnem dopoldnevu bo popoldne nebo začela osvajati tanka oblačna koprena, ki pa ne bo prevelika ovira sončnim žarkom. Burja na Primorskem bo dopoldne povsod ponehala, popoldne pa bo v Primorju zapihal maestral. Po hladnem jutru se bo čez dan močno ogrelo. S 13 stopinjami Celzija bo najtopleje na Goriškem. Zaradi hladnega vetra z morja bodo 3 stopinje Celzija manj v Primorju. Drugod po državi bomo izmerili od 6 do 9 stopinj Celzija. V noči na petek prehod oslabljene fronte V prihodnji noči se bo prek srednje Evrope proti vzhodu pomikala vremenska fronta. Praznični dan bomo tako v večjem delu države začeli s povečano oblačnostjo, ki pa se bo že dopoldne umaknila in nadaljevanje dneva bo minilo v sončnem vremenu. V hribih je prava zima. FOTO: Malči Meglič Zaradi oblakov jutranje temperature ne bodo tako nizke kot danes. V večjem delu države bomo izmerili le kakšno stopinjo ali dve pod ničlo, v alpskih dolinah bo –5, ob morju pa 3 stopinje Celzija. Tudi popoldanske temperature bodo za kakšno stopinjo ali dve višje od današnjih. Kako kaže v prihodnjih dneh? V soboto bo še precej jasno, v nedeljo pa se bo krepil jugozahodni veter in nad večji del države prinesel oblake. Gostejša oblačnost bo prekrivala zahodno in osrednjo Slovenijo, kjer bo občasno že rahlo deževalo. Tako v soboto kot v nedeljo bodo najvišje dnevne temperature na vzhodu države presegle 10 stopinj Celzija. V ponedeljek nas bo prešla hladna fronta s kar močnimi padavinami. Zaradi ohladitve se bo meja sneženja spuščala, a najverjetneje ne dovolj, da bi tudi po nižinah zapadel sneg. Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV Zimske razmere v gorah Čeprav bodo temperature ob popoldnevih v prihodnjih dneh bolj spominjale na marec kot na februar in so na plano ponekod že pokukali prvi znanilci pomladi, pa je v gorah pokrajina vse prej kot pomladna. Na Kredarici so danes zjutraj izmerili 160, na Kaninu pa 260 centimetrov snega. V gore se odpravljajte le s primerno opremo ter si za svoj cilj raje izberite nižje in manj strme vrhove. Nevarnost snežnih plazov v visokogorju je po podatkih Agencije za okolje (Arso) še naprej precejšnja, tretje stopnje na petstopenjski lestvici. Več o vremenu v vašem kraju.