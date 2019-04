Kakšno vreme nam prinašajo velikonočni prazniki?

V večjem delu države smo se zbudili v najhladnejše jutro v zadnjih tednih. Na Notranjskem, Kočevskem in Koroškem se je živo srebro spustilo do 3 stopinje Celzija pod ničlo. Okoli ničle ali kakšno stopinjo pod njo so izmerili tudi v večjem delu vzhodne Slovenije, medtem ko so termometri na Primorskem pokazali od 3 do 6 stopinj Celzija. Današnje jutranje temperature so torej skromne, vseeno pa se živo srebro ni spustilo tako nizko, da bi to pustilo večje posledice na rastlinah in sadnem drevju. V prihodnjih dneh jutra ne bodo več tako hladna, vse toplejši pa bodo tudi dnevi, kar je za marsikoga dobra novica pred bližajočimi se velikonočnimi prazniki.