Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kakšno vreme se obeta med prvomajskimi počitnicami?

Ljubljana, 22. 04. 2026 06.18 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Sončno vreme

Čeprav nas od začetka meteorološkega poletja loči še več kot mesec dni, pa v Španiji že beležijo prvi vročinski val. Po napovedih meteorologov bi se lahko temperature na jugu države povzpele do 35 stopinj Celzija, kar je do 15 stopinj nad povprečjem za ta letni čas. Minuli vikend so na Gran Canarii namerili že 38 stopinj Celzija, na Tenerifu pa 36. Kaj pa pri nas? Prihodnjih nekaj dni bo topleje, a v ponedeljek nas bo dosegel precej hladnejši zrak. Dnevne temperature bodo vse tja do 1. maja za več kot 5 stopinj nižje in se bodo gibale okoli 15 stopinj Celzija. Kaj pa nas čaka to poletje?

Po besedah ljubiteljskega vremenarja in poznavalca vremenske pratike Dušana Kaplana ljudska vremenska modrost letos kar drži. "Če je marec sušil, april mokri, pa maj hladi, se vsem dobro godi. In približno tako kaže tudi zdajle. Jaz mislim, da bomo te napovedi morali samo potrditi. In naj ostane tako, da bomo imeli kaj za pod zob," pravi. 

Kot pravi, nas namreč po sušnem aprilu po njegovih napovedih že v začetku maja čakajo padavine: "S tistim spremenljivim majskim vremenom – veste, ko je ravno pripeka sonca, si slečemo jakno, pa se vlije ena ploha. Ampak kratkotrajno, ne bo kakšnega daljšega dežja."

Maj naj bi bil letos nekoliko hladnejši in bolj moker, kar pa je za naravo dobro. "Če je maj moker, imamo letino praktično rešeno," pravi Kaplan. Ob tem opozarja tudi na tako imenovane ledene može, ki lahko še prinesejo ohladitve in kratkotrajne plohe.

Kakšno vreme pa se obeta to poletje? Kaplan napoveduje, da bo junij sprva deževen, nato pa sledi izrazit preobrat. "Od sredine junija naprej kaže na zelo vroče vreme, temperature bi lahko presegle 38 stopinj Celzija," pravi. Vročinski val naj bi trajal približno dva tedna.

Julij se bo po njegovih besedah začel nekoliko hladneje, avgust pa naj bi bil pretežno lep, z vrhuncem vročine okoli sredine meseca. "Takrat pričakujemo tudi najbolj ekstremne temperature," napoveduje Kaplan. Celotnemu pogovoru prisluhnite v priloženem videu. 

Komu je bilo kršeno tajno glasovanje? Bi ustavna pritožba lahko uspela?

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Igor Mikič o mami Mariji: "Edina, ki je vedno verjela vanj"
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Če si mama, potrebuješ točno te superge
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Pri 40 letih je prvič postala mama, pri 50 pa igrala Bondovo dekle
Pri 40 letih je prvič postala mama, pri 50 pa igrala Bondovo dekle
zadovoljna
Portal
Viralni posnetek ženske, ki se ni zmenila za Harryja in Meghan
Dnevni horoskop: Ribe čaka uspeh, škorpijoni potrebujejo notranjo moč
Dnevni horoskop: Ribe čaka uspeh, škorpijoni potrebujejo notranjo moč
Varna kozmetika za vsak dan: katere sestavine preveriti pri izbiri?
Varna kozmetika za vsak dan: katere sestavine preveriti pri izbiri?
Je to najbolj znana slovenska podjetnica?
Je to najbolj znana slovenska podjetnica?
vizita
Portal
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
cekin
Portal
Vodnik po individualnem naložbenem računu za dolgoročno rast
Varčevanje je koristno, a ima svoje omejitve
Varčevanje je koristno, a ima svoje omejitve
'Kot Hrvaška, a ceneje'
'Kot Hrvaška, a ceneje'
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
moskisvet
Portal
Konec dolgoletne zaroke: Razšla sta se po 12 letih
Kaj pomeni, če sanjaš, da si gol pred drugimi?
Kaj pomeni, če sanjaš, da si gol pred drugimi?
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
dominvrt
Portal
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Ljubka psička priljubljene slovenske pevke očarala
Ljubka psička priljubljene slovenske pevke očarala
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
okusno
Portal
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Izjemno hranljiv obrok po zgledu stoletnikov
Izjemno hranljiv obrok po zgledu stoletnikov
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
voyo
Portal
Kmetija
Nevarna četrt
Nevarna četrt
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1664