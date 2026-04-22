Kakšno vreme se obeta med prvomajskimi počitnicami?

Po besedah ljubiteljskega vremenarja in poznavalca vremenske pratike Dušana Kaplana ljudska vremenska modrost letos kar drži. "Če je marec sušil, april mokri, pa maj hladi, se vsem dobro godi. In približno tako kaže tudi zdajle. Jaz mislim, da bomo te napovedi morali samo potrditi. In naj ostane tako, da bomo imeli kaj za pod zob," pravi.

Kot pravi, nas namreč po sušnem aprilu po njegovih napovedih že v začetku maja čakajo padavine: "S tistim spremenljivim majskim vremenom – veste, ko je ravno pripeka sonca, si slečemo jakno, pa se vlije ena ploha. Ampak kratkotrajno, ne bo kakšnega daljšega dežja."

Maj naj bi bil letos nekoliko hladnejši in bolj moker, kar pa je za naravo dobro. "Če je maj moker, imamo letino praktično rešeno," pravi Kaplan. Ob tem opozarja tudi na tako imenovane ledene može, ki lahko še prinesejo ohladitve in kratkotrajne plohe.

Kakšno vreme pa se obeta to poletje? Kaplan napoveduje, da bo junij sprva deževen, nato pa sledi izrazit preobrat. "Od sredine junija naprej kaže na zelo vroče vreme, temperature bi lahko presegle 38 stopinj Celzija," pravi. Vročinski val naj bi trajal približno dva tedna.

Julij se bo po njegovih besedah začel nekoliko hladneje, avgust pa naj bi bil pretežno lep, z vrhuncem vročine okoli sredine meseca. "Takrat pričakujemo tudi najbolj ekstremne temperature," napoveduje Kaplan. Celotnemu pogovoru prisluhnite v priloženem videu.