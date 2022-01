Kakšno vremensko leto se nam obeta?

V letošnji pratiki je kazalo, da bo zima končno dobila pravo podobo, pravi ljubiteljski vremenar Dušan Kaplan. "Tudi začela se je lepo – Andrejev sneg, tisti, ki je železen in drži do Matije v februarju, se je pokazal, tudi Barbara je 4. decembra pokazala 10-20 povprečnih centimetrov snega. Do božiča je torej dobro kazalo, Lucijini dnevi so bili takšni, da smo se samo smehljali. Po božiču pa redno pride odjuga, vendar ne tako dolga kot tokrat, ko je prav neusmiljena. Tako topel januar ni najbolj naraven."

Zima naj bi po ljudskem izročilu svoj vrhunec dosegla ob svetih treh kraljih. "Kralji se vrnejo, zimo obrnejo," pravi Kaplan. Potem pa se izteka do 24. februarja. "Ta otoplitev pa je slaba napoved. Malo snega, malo sena. Marsikdo bo že zdaj pomislil, kaj vse bo pokosil septembra, da bo dopolnil, kar bo manjkalo poleti," pravi Kaplan.

Kaplan sicer meni, da bi utegnila snežni pošiljki, ki je napovedana za te dni, kmalu slediti ohladitev, ki bi se obdržala do svečnice. Potem pa se bo spet otoplilo.