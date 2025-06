Kal pri Pivki: kraj Martina Krpana, Šobčeve domačije in pivške hiše

"Krpan mi pravijo, doma sem pa z Vrha od Svete Trojice". Tako se je cesarju predstavil človek, ki je na svoji kobilici tihotapil angleško sol. Še danes živi nekje med Pivko in Blokami, nas pa je pozdravil na Kalu pri Pivki. Ta mali kraj Kal pa ni znan le po Martinu Krpanu, v njem se lahko sprehodimo po Šobčevi domačiji, spoznamo cerkev sv. Jerneja, pa pravo pivško hišo in še. A kaj konec koncev sploh pomeni 'kal'? Kaj so 'preht' in 'spahnjenca'?