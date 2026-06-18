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Slovenija

Kalan Živčec ne dovoli polnjena: so celice že propadle ali jih ni več?

Ljubljana, 18. 06. 2026 16.18 pred 51 minutami 3 min branja 3

Avtor:
STA N.Š.
Protest

Imetniki vzorcev propadle Biobanke so na protestnem shodu pred ministrstvom za zdravje izrazili nestrinjanje z delovanjem pristojnih institucij. Opozorili so, da direktorica podjetja GaiaCell, ki shranjuje vzorce, Gordana Kalan Živčec ne dovoli dostopa in polnjenja že plačanega plina, kar pomeni, da bodo celice najkasneje do ponedeljka propadle.

Predstavnik staršev Goran Kotnik je v nagovoru dejal, da so starši zbrali denar za plačilo plina za več mesecev, ki so ga nakazali podjetju Istrabenz. A Kalan Živčec Istrabenzu preprečuje dostop, da bi plin napolnil. "Ne vemo, zakaj blokira dostop, ali hoče prikriti, da so te celice v resnici že propadle, ali hoče prekriti to, da so te celice kam izginile, ker en tak problem smo že imeli pred časom, ko so nekateri starši hoteli celice prenesti, pa teh vzorcev tam ni bilo več," je dodal.

Denar so nakazali tudi Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), "ki ima veljavno odločbo, da mora te celice pomagati vzdrževati, pa je prej kot v dveh urah denar nakazala nazaj" ter stečajnemu upravitelju in Istrabenzu. Po njegovih besedah tudi JAZMP, ki bi morala ukazati, da naj GaiaCell plin sprejme in celice vzdržuje, ne reagira.

Pojasnil je, da eno polnjenje plina zadostuje za teden dni, nazadnje pa so ga napolnili prejšnji petek. Jutri je tako zadnji da za novo polnjenje, zato so želeli s shodom ministra za zdravje Tadeja Ostrca prositi, "naj nekaj naredi". Pričakujejo, da bo minister poskrbel, da bo JAZMP začela opravljati svoje delo, saj mora skrbeti za nadaljnje vzdrževanje celic.

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Minister za zdravje Tadej Ostrc pa je ob današnjem obisku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec dejal, da je s problematiko seznanjen in da razume zaskrbljenost staršev, ki morajo dobiti jasne, transparentne in nedvoumne odgovore. "Kolikor je meni znano, gre za nek odnos z zasebnim ponudnikom. Tukaj imamo pristojne inštitucije, ki imajo določene pristojnosti in jaz verjamem in apeliram, da te pristojnosti tudi opravljajo," je povedal.

"Prejšnja ministrica je ščitila dela skorumpiranih uradnikov, zdaj pa je prišel novi minister, ki obljublja, da bo pometel s korupcijo. Sedaj ima odlično priložnost, da pomete s korupcijo in da reši eno večjih afer v slovenskem zdravstvu," je dejal.

Kotnik je opozoril, da je JAZMP doslej s svojim delovanjem Gordani Kalan Živčec omogočal, da je celice ohranjala v svojem podjetju in zanje poskušala izsiliti veliko višje zneske kot znašajo dejanski stroški. Spomnil je, da je Kalan Živčec za medije dejala, da plin stane 10.000 evrov na teden, a da v resnici stane od 5000 do 6000 evrov na mesec.

V Odvetniški družbi Vrtačnik pa zahtevajo, da se izvrši odločba JAZMP, ki družbi GaiaCell nalaga, da stori vse za ohranitev celic, ministrstvo pa naj v skladu s pristojnostmi ravna v smeri izvršitve te odločbe, je na shodu povedal odvetnik Urban Vrtačnik. Če bodo celice propadle, bodo ocenili civilno in kazensko odgovornost ter sprožili ustrezne postopke.

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Sprenevedanje ministrstva

Starši so danes želeli sprejem na ministrstvu, a so jim z ministrstva sporočili, naj pošljejo pisno vlogo. "Glede tega smo zelo začudeni, ker smo v preteklih tednih in dnevih na ministrstvo poslali nešteto dopisov, tako da je težko sprejeti, da z zadevo niso seznanjeni," je medijem povedal Vrtačnik.

Shoda pred ministrstvom za zdravje se je udeležilo okoli 20 staršev. Predstavnika staršev Matjaž Tavčar in Saša Kancler sta dejala, da se počutijo nemočno in razočarano, saj so matične celice shranili v dobri veri, da bodo za otroka naredili nekaj dobrega. Tavčar je dodal, da se mu je zdela naložba v matične celice smiselna tudi zaradi vseh varnostnih zagotovil.

Z JAZMP so pred protestom za STA sicer sporočili, da niso pristojni za posredovanje pri dogovorih o financiranju dejavnosti shranjevanja človeških tkiv in celic ali pri izvajanju teh dejavnosti, zato finančnih transakcij, vezanih na zagotavljanje sredstev za dodatne dobave tekočega dušika, ne bodo izvajali.

Dodali so, da so odvetniški družbi Vrtačnik že večkrat predlagali, da se za zagotovitev nadaljnjih dobav tekočega dušika, dogovorijo neposredno s podjetjema GaiaCell in Istrabenz. Lastniki vzorcev, ki jih shranjuje GaiaCell, pa morajo skleniti pogodbo z enim od ponudnikov, ki je vzorce še pripravljen sprejeti in jih je tudi zmožen prenesti v svojo posest v obdobju, ko je tekoči dušik še na voljo.

Razlagalnik

Matične celice so nediferencirane celice, ki imajo sposobnost samoobnavljanja in diferenciacije v različne specializirane celice v telesu. Zaradi njihovega terapevtskega potenciala pri zdravljenju različnih bolezni, kot so krvne bolezni ali imunske motnje, se pogosto shranjujejo za kasnejšo uporabo. Shranjevanje poteka v tekočem dušiku pri izjemno nizkih temperaturah, običajno okoli -196 stopinj Celzija, v postopku, imenovanem krioprezervacija. Ta proces ustavi vse biološke aktivnosti v celicah, kar omogoča njihovo dolgoročno ohranitev v stanju mirovanja, ne da bi pri tem utrpele poškodbe.

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je osrednji organ, pristojen za zagotavljanje kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil ter medicinskih pripomočkov. Agencija izvaja nadzor nad proizvodnjo, prometom in uporabo teh izdelkov ter skrbi za izdajo dovoljenj za opravljanje dejavnosti, kot so banke tkiv in celic. Njena naloga je zagotavljati, da subjekti, ki ravnajo s človeškimi tkivi in celicami, delujejo v skladu z veljavno zakonodajo in standardi, ki varujejo zdravje ljudi.

Tekoči dušik je nujno potreben za vzdrževanje kriogenih pogojev, ki so potrebni za preživetje shranjenih bioloških vzorcev. Ker dušik v tekočem stanju nenehno izhlapeva, je treba posode, v katerih so celice shranjene, redno polniti, da se ohrani zahtevana izjemno nizka temperatura. Če se oskrba s tekočim dušikom prekine, se temperatura v posodi hitro dvigne, kar vodi do odmrtja celic in nepovratne izgube biološkega materiala, saj celice niso več sposobne opravljati svojih funkcij.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI3

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heroj2000
18. 06. 2026 17.23
Bejba je vse prodala
Odgovori
0 0
Primarij
18. 06. 2026 17.11
Skrajni cas da se ta farsa konca, kdor je želel prestaviti celice je imel dovolj casa
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+1
1 0
Darko32
18. 06. 2026 16.53
Tukaj spet vidimo komunistično ideologijo, kjer sedaj poskušajo na te oškodovance prevaliti krivdo. Zato odločno podpiram protest, saj je potrebno že enkrat rešiti problem na tem področju in ne, da se nekdo gre podjetništvo in pridobitno dejavnost na račun tega.
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+0
1 1
bibaleze
Portal
Ko je zanosila pri 16, so ji napovedovali propad
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