Kalnost vode se izboljšuje, a ribiči se bojijo škode za ribji zarod

Hkrati so tako v Ribiški družini Radlje kot pri Ribogojnici Peruš v ponedeljek opozorili, da je od začetka prejšnjega tedna voda v potoku zelo kalna in zamuljena. Na praznjenje akumulacije in s tem povezano kalno vodo so jih sicer predhodno obvestili iz avstrijskega podjetja Kelag, a je bilo po navedbah lastnika ribogojnice Ernesta Peruša napovedano, da bo to trajalo največ tri dni. Dalj časa zamuljena voda pa povzroča škodo v ribjem zarodu, so opozorili ribiči in v ribogojnici.

Mobilna enota Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je bila aktivirana v ponedeljek, potem ko so ribiči pristojnim javili, da so v potoku Bistrica (oz. Mutska Bistrica) zaznali poginule ribe. Rezultati analiz vzorcev bodo znani v prihodnjih dneh, so danes pojasnili pri nacionalnem laboratoriju.

Da letošnjo jesen poteka načrtovano praznjenje akumulacije Sobota ali Soboth (poznane tudi kot jez Golica), ki se na zajezenem potoku Bistrica nahaja neposredno ob meji na avstrijski strani in napaja črpalno hidroelektrarno Koralpe v mestu Labot, so predstavniki avstrijskega energetskega podjetja Kelag oz. hčerinske družbe Interenergo obvestili tako Občino Muta kot tudi tamkajšnjo Ribogojnico Peruš, pisno je bila o tem seznanjena Ribiška družina Radlje, prav tako je bila s tem 24. novembra letos seznanjena Direkcija RS za vode.

Praznjenje akumulacije poteka na podlagi področnih predpisov in uradne zahteve avstrijske vlade, ukrep pa zaradi rednega pregleda naprav izvajajo vsakih 10 let. Ob tem so v Kelagu zagotovili, da bodo spremljali kakovost vode in da zaradi praznjenja akumulacije niso predvideli zaznavnega vpliva na vode in okolje.

Na direkciji za vode so danes pojasnili še, da so jim Dravske elektrarne Maribor, ki so 20-odstotni lastniki proizvodnje podjetja Kelag, sporočile, da je akumulacija od 26. novembra 2023 prazna, dela pa bodo predvidoma potekala do 17. decembra letos.

"Kljub zagotovilom, da v času praznjenja akumulacije Sobota ne bo prišlo do zaznanega vpliva na vode in okolje, smo na terenu v preteklih dneh zaznali povečano kalnost vode v Mutski Bistrici, vendar se stanje od ponedeljka popoldan izboljšuje. Voda je lahko kalna tudi zaradi povečanih pretokov," so sporočili z direkcije.

Ta je podjetje Interenergo pozvala, naj preverijo stanje na terenu in jih v čim krajšem možnem času seznanijo tudi z rezultati meritev kakovosti vode na merilnem mestu na državni meji s Slovenijo. Na direkciji rezultate pričakujejo v kratkem.

Odzvali so se tudi pri družbi Kelag. V pojasnilih so opisali aktivnosti glede načrtovanega praznjenja akumulacije in tudi glede obveščanja o tem na slovenski strani, pri čemer da so prosili za razumevanje, ker ukrepi povzročajo motnost potoka.

Glede rib v akumulaciji so navedli, da so jih pred praznjenjem odlovili in pod ribiškim in ekološkim nadzorom začasno prestavili v za to predviden ribnik. Sicer pa bodo po opravljenih pregledih in vzdrževalnih delih začeli akumulacijo Sobota ponovno polniti, kar naj bi po napovedih končali poleti 2024.

Lastnik Ribogojnice Peruš Ernest Peruš je danes dejal, da se mu stanje potoka ne zdi bistveno boljše. Prepričan je, da bo zaradi dalj časa kalne vode nastala škoda, ki se bo pokazala pri ribjem zarodu prihodnje leto. Prepričan je tudi, da bi se kalnost vode lahko preprečila. Prav tako se sprašuje, zakaj je podjetje Kelag pridobilo dovoljenje za praznjenje le od avstrijskih pristojnih služb, ne pa tudi od slovenskih, glede na to, da so posledice praznjenja akumulacije vidne tudi v slovenskem okolju.