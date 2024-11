Kaloh nad Logarja: Izkoriščevalski antidemokrat in prevara volivcev

Po sobotnem ustanovnem kongresu stranke Demokrati je na dan prišel spor med Anžetom Logarjem in Dejanom Kalohom. Kaloh je napovedal, da bo javnosti pokazal, kakšen je Logar brez maske. V pismu je poudaril, da je Logar "izkoriščevalski antidemokrat" in mu očital več nepravilnosti. "Tvoje besede o sodelovanju so zgolj leporečje za morebitne naivne volivce," je poudaril.

V soboto je bil Anže Logar na ustanovnem kongresu stranke Demokrati brez protikandidata in brez glasu proti izvoljen za predsednika stranke. Se pa je ob tem obregnil ob poslanca Dejana Kaloha, ki na kongres ni prišel, saj naj bi svojo udeležbo pogojeval s podpredsedniškim mestom v novi stranki. "Tisti, ki vidijo članstvo v Demokratih kot bližnjico do funkcij, naj srečo iščejo drugje," je dejal Logar.

V odprtem pismu javnosti se je Kaloh najprej dotaknil prav domnevnega pogojevanja. "Ti mi nisi mogel pokazati nobenih vrat, ker jaz nisem enostavno želel vstopiti v tvojo lažno politično zgodbo, potem ko sem dokončno spoznal, da si vnaprejšnja prevara volivcev in zelo sebičen človek," je zapisal in dodal, da je bil v svojih dejanjih in pričakovanjih vedno kristalno jasen in da bodo tudi njegovi podporniki, ki so zaradi njega vstopili v stranko, iz nje tudi "ekspresno izstopili".

Dejan Kaloh FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Nato pa je Kaloh izpostavil, da je pravzaprav Logar tisti, ki je postavljal pogoje. "Če bi želel sodelovati s tvojo stranko, ne bi smel več tvitat. Če bi želel postati predsednik odbora v Mariboru, ne bi smel sodelovati s tem ali onim posameznikom. Za določene aktualne mestne svetnike v MS MOM si celo eksplicitno dejal, da ne smejo sodelovati pri tvoji stranki, ker so prej bili v drugih strankah in da niso format človeka za tvojo stranko. Halo? To je ta tvoja politična širina?" se sprašuje. Logarju je očital, da so v njegovi stranski osebe, ki so v sodnih postopkih zaradi poslovnih goljufij in goljufij na račun evropskih sredstev in poudaril, da zaradi njegovih "dvoličnih potez pač ne more sodelovati z njim". Prav tako Kaloh Logarju očita, da je manipulativen, da je to ugotovil prek več pogovorov v zadnjem polletju. "Plast za plastjo se je odkrival tvoj pravi obraz, ki je milo rečeno – obraz antidemokrata. Pravo nasprotje medijsko polikane podobe osladnega politika, ki sicer samo leporeči in nikoli nič vsebinskega ne pove," pravi.

Anže Logar je ustanovil stranko Demokrati FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Hkrati pa Kaloh pravi, da je Logar vedno govoril le o denarju, češ da morajo čim prej ustanoviti poslansko skupino, da bodo dobili denar iz državnega proračuna in da morajo čim prej ustanoviti tudi stranko, saj bodo tako iz proračuna dobili še dodaten denar, vezan na delovanje te poslanske skupine. "Tvoje besede: Poslanska služba je najboljša služba na svetu, saj prideš v parlament, ko ti je in razpravljaš, ko ti je, ter zato dobiš plačilo, so povedale o tebi vse in še več," je bil oster Kaloh. 'Tvoje besede o sodelovanju so zgolj leporečje za morebitne naivne volivce' Kaloh je poudaril še, da so Logarjeve besede o sodelovanju in povezovanju zgolj leporečenje za morebitne naivne volivce. Kaloh je zatrdil, da mu je Logar rekel, da je treba stranko SDS terminalno uničiti. Za NSi naj bi dejal, da bo propadla po inerciji, zaradi vstopa Logarjeve stranke na prizorišče. Za Petra Gregorčiča naj bi povedal, da je nezanesljiv in da je vedel, da mu ne bo uspelo priti v Evropski parlament. Bodočo stranko predsednika Državnega sveta Lotriča pa je Logar po Kalohovih besedah označil za satelit SDS. "Dejal si, da boš po naslednjih volitvah imel 20+ poslancev. Nikar se smeši! Nimaš kadra, nimaš denarja, nimaš kapitalskega zaledja, nimaš karizme voditelja in kar je najbolj žalostno – nimaš prav nobenih programskih rešitev za Slovenijo! Gre ti zgolj za lastno politično preživetje in za nadaljnje črpanje proračunskega denarja. Tebi je čisto vseeno za Slovenijo in za slovenske državljane in državljanke," je bil oster Kaloh.