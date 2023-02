Slovenka Vesna Kaloh med najboljšimi ortodonti na svetu

Praktično nevidne in nemoteče zobne opornice je pred dobrega četrt stoletja razvilo ameriško podjetje Align Technology, ki danes velja za največje svetovno podjetje na področju zobozdravstva, s štirimi milijardami ameriških dolarjev letnega prometa. Doslej so s to moderno metodo uspešno poravnali zobe več kot 14 milijonom ljudem po vsem svetu.

Ena izmed najboljših strokovnjakinj na tem področju je tudi Mariborčanka Vesna Kaloh, ki ji je bila ta stroka položena v zibko, saj je bil že njen oče uspešen zobozdravnik. Kalohova je svojo karierno pot začela kot šolska zobozdravnica, nato pa se je odločila za specializacijo in se usmerila v ortodontijo, kjer zdaj deluje že 14 let. Kot je pojasnila, se ortodontija nenehno razvija. Ko sem začela s specializacijo, se je ravno zaključevalo obdobje plastičnih snemljivih akrilatnih plošč, s katerimi so starejše generacije širile zobni lok ter nagibale zobe. Potem se je začela fiksna ortodontija z zvezdicami, zdaj pa prihajamo v obdobje ravnanja zob z novimi tehnologijami, med katerimi je tudi nevidni zobni aparat, je pojasnila nenehno spreminjajoče se in razvijajoče se trende v ortodontiji in dodala, da gre ortodontija v smeri, da se fiksna ortodontija počasi zaključuje in se začenja nova, modernejša doba ravnanja zob, ko se zobne premike pripravi digitalno.

Kot razlaga Kalohova, so bili v Sloveniji prvi poskusi ravnanja zob z nevidnimi opornicami leta 2007, v obdobju med leti 2008 in 2011 omenjene tehnologije ortodonti še niso resno jemali, ker je bila uspešna zgolj pri minimalnih premikih in ni ni bilo tako velike razlike s fiksnimi aparati, da bi bila tehnologija tako uporabna. Takrat so nekateri splošni zobozdravniki v Sloveniji začeli s poravnavo za vsak posamezni zob, pojasnjuje Kalohova, ki se je z omenjeno metodo nato ponovno srečala leta 2017, ko je tehnologija že napredovala. Ko je ugotovila prednosti in napredek, so v njeni ordinaciji v celoti prešli na nevidne opornice. Ker je bila metoda prepoznana kot zelo uporabna, zdaj tudi številni drugi prehajajo na uporabo nevidnih opornic, je dodala. Kalohova je sicer ustanoviteljica zobne ordinacije VBO, prisotni pa so tako v Mariboru in Ljubljani kot v Radečah in Novem mestu.

Ravnanje zob z nevidno zobno opornico je hitrejše od klasičnega ravnanja zob s fiksnim aparatom – zvezdicami, pa tudi rezultati so hitreje vidni, je pojasnila Kalohova in dodala, da je opornica snemljiva, kar je bolj prijazno za pacienta, pa tudi tveganja za nastanek kariesa in lukenj na zobeh je manj kot pri fiksnih opornicah, ki se jih po hranjenju težko popolnoma umije. Tudi kontrol pri ortodontu je manj, saj so opornice vnaprej odtisnjene na podlagi načrtovanja premikanja zob. Opornice printajo oziroma tiskajo v ZDA, čakalna doba od prvega pregleda do začetka obravnave pa je od dva do dva meseca in pol. Storitev je samoplačniška, znesek pa je odvisen od vsakega posameznega primera, saj je zobna opornica narejena za vsakega pacienta posebej na podlagi njegovega načrta premikanja zob. Se pa cena okvirno giba od 1500 do 5000 evrov, plačati pa je mogoče tudi na obroke.

V ordinacijah VBO so poskrbeli že za 3000 lepih nasmehov, uspehi Vesne Kaloh pa se merijo prav v izkušnjah. In slednje so jo pripeljale v svetovno špico, pri tem pa je postavila Slovenijo na svetovni zemljevid digitalne ortodontije.