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Slovenija

Kam bi Slovenci peljali Dončićeve soigralce?

Ljubljana, 21. 08. 2026 08.20 pred 39 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Denis Malačič
Ljubljana

Bled, Piran, Postojnska jama ali morda bolj skriti kotički Slovenije? Luka Dončić bo v prihodnjih dneh svojim soigralcem razkazal lepote domovine. Njihov obisk je tudi odlična priložnost za promocijo Slovenije na ameriškem trgu, najpomembnejšem prekomorskem trgu slovenskega turizma. Kam pa bi visokorasle goste iz mesta angelov popeljali vi? Kaj bi jim pokazali in s čim bi jih očarali, da bi se v Slovenijo še vrnili?

luka dončić slovenija turizem

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96bimBo
21. 08. 2026 08.30
Kerinov Grm (občina Krško)... Imajo romski muzej.
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