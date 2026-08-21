Slovenija
Kam bi Slovenci peljali Dončićeve soigralce?
Bled, Piran, Postojnska jama ali morda bolj skriti kotički Slovenije? Luka Dončić bo v prihodnjih dneh svojim soigralcem razkazal lepote domovine. Njihov obisk je tudi odlična priložnost za promocijo Slovenije na ameriškem trgu, najpomembnejšem prekomorskem trgu slovenskega turizma. Kam pa bi visokorasle goste iz mesta angelov popeljali vi? Kaj bi jim pokazali in s čim bi jih očarali, da bi se v Slovenijo še vrnili?
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