Slovenija

Vrtovec: 'Lahko sodelujem z vsakim, ki bo spoštoval naš program'

Ljubljana, 15. 09. 2025 21.11 | Posodobljeno pred eno minuto

"Ne moremo in ne smemo zgolj nemo opazovati, kam Slovenijo pelje Golobova vlada in levičarska politika. Moja prizadevanja bodo usmerjena v to, da leta 2026 dobimo razvojno koalicijo, ki je ta trenutek možna le, če je sestavljena z večinsko desnosredinskimi strankami." To so besede v soboto izvoljenega novega predsednika NSi Jerneja Vrtovca. Kam bo popeljal Novo Slovenijo, kako si predstavlja razvojno koalicijo in zakaj v njej ne vidi Roberta Goloba?

Novi predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec je rekel, da v primeru Inštituta Janeza Evangelista Kreka ni šlo za obvodno financiranje Nove Slovenije, kljub temu da Policija vodi predkazenski postopek zaradi razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje.

Dejal je, da je bila preiskovalna komisija pod vodstvom Tamare Vonta zlorabljena za politično inkvizicijo zoper njegovo stranko.

Na vprašanje, da so podjetja, ki so dobivala državne posle, donirala Inštitutu Janeza Evangelista Kreka tudi v času njegovega ministrovanja, od koder pa se je denar stekal na račune sodelavcev NSi, vključno z glavnim tajnikom in zaposlenimi v službi za odnose z javnostmi, je odgovoril, da ni sodeloval pri nobenem razpisu, "v katerem bi zmagalo katerokoli podjetje, ki bi spodbujalo delovanje tega inštituta".

Po zmagoslavju Vrtovca
Po zmagoslavju Vrtovca FOTO: Aljoša Kravanja

"Za kazensko ovadbo jaz ne vem nič," je dejal in poudaril, da je kazenske ovadbe in postopkov KPK deležen tudi premier.

"Imam mirno vest v primeru našega inštituta in Knovsa. NSi je ključna za desnosredinsko vlado. Brez glasov in odstotkov NSi je ne more biti," je povedal. 

"NSi nikoli, prav nikoli, v tem mandatu ni sodelovala z Gibanjem Svoboda, ampak smo bili trdna opozicijska stranka," je še poudaril in napovedal, da bo v primeru sodelovanja v naslednji vladi NSi v ospredje postavil pomoč podjetjem, "prizadetim s strani te vlade", in posameznikom, ki plačujejo vedno višja davčna bremena.

"Mnogi ljudje plačujejo preveč davkov. Problem so tudi preobremenjeni zaposleni," je dejal in opozoril, da Slovenija zaostaja in v hrbet gleda državam, ki so včasih gledale v hrbet Sloveniji, kot so Češka, Poljska in Hrvaška.

Dodal je še, da bi v prihodnji vladi pomagali predvsem kmetom, obrtnikom, samostojnim podjetnikom in malim podjetjem, o morebitnem sodelovanju z Janezom Janšo in SDS pa: "Nisem za izključevanje." 

Dejal je še, da bi izključeval le programe, ki imajo v svojem konceptu visoke davke ter birokratske ovire in postopke, kar vidi v programu aktualnega premierja Roberta Goloba.

Na vprašanje o morebitnem sodelovanju s SD in Matjažem Hanom je odgovoril, da se z njim zelo veliko pogovarja in da je Han javno povedal, da bo podprl zakon NSi o normirancih.

"Lahko sodelujem z vsakim, ki bo spoštoval naš program," je zaključil.

