Kam bo padla demokracija, ko se bo razblinil mehurček

Evropa v teh dneh dobiva novo »vlado«. V naslednjih petih letih bo nova komisija soočena s spremembami, ki bodo bistveno in dramatično definirale ter spremenile našo prihodnost. Predvidevamo lahko, da bo slovenski komisar, če bo potrjen, s svojim resorjem precej bolj v ospredju, kot si mislimo. Mi pa se obnašamo, kot da je naš način življenja nekaj, kar se ne bo nikoli spremenilo. V uredništvu 24ur.com smo vam pripravili serijo člankov o stanju demokracije v Evropi. Prepričani smo, da ne smemo postati žaba, ki se počasi kuha in poskuša odskočiti, ko je prepozno.

Čeprav smo v zadnjih desetletjih doživeli vrsto dramatičnih prelomnic, vojno, novo državo, nov sistem in nova nadnacionalna zavezništva, sta naše razmišljanje in ravnanje povsem nepripravljena na spremembe, ki se v Sloveniji in okoli nje kuhajo že nekaj let. Zgodijo pa se lahko čez noč.

Evropa še stoji za vrednotami razsvetljenstva? FOTO: Shutterstock

Generacije, ki dramatičnih sprememb zadnjih 30 let niso doživele, so vedno številčnejše in prav je tako. Tudi naša redakcija in ostale novinarske ekipe so sestavljene iz vedno več tistih, ki se ne spominjajo ne tako davnega življenja, ko je bil Berlinski zid ena najmočnejših struktur na svetu. Ki se ne spominjajo bonov par–nepar, odhodov na služenje vojaškega roka na jug Balkana in kolektivnega joka ter strahu pred prihodnostjo ob smrti Josipa Broza.

Namen naše serije člankov na 24ur.com je jasen. Vsak pri sebi naj začne razmišljati o svojih vrednotah in se odločati, kje bo stal, ko se bo odločilo, na katero stran bo padla demokracija.

Ne spominjajo se prve smrtne žrtve osamosvojitvene vojne v Pekrah, s tankom pomečkanih avtobusov v Mariboru in protitankovskih ovir z jeklenkami plina na Celovški v Ljubljani, siren za letalske napade. Večina generacije, ki bo kmalu ali pa že soodloča o našem življenju, se ne spomni niti življenja s tolarji ali življenja z mejami v Evropi ali česarkoli pred Evropsko unijo. Katastrofalna bratomorna vojna na Balkanu in 100.000 beguncev iz naših nekdanjih bratskih držav je nekaj, kar za spomin mladih ne obstaja. Preblizu za učbenike, predaleč za opozorilo. Večina ostalih pa nas je to življenje ali pozabila ali pa potlačila in ohranila le nostalgijo po “lepih, romantičnih” časih. A realnost je, da se vse lahko spet spremeni čez noč. Nimamo namena biti apokaliptični ali strašiti pred prihodnostjo, v resnici stanje Unije ni izjemno dramatično. Ni niti pet pred dvanajsto, se pa kazalec vztrajno približuje temu stanju in je bistveno spremenjeno, kot je bilo pred desetletjem ali dvema. Brez treznega, analitičnega razmišljanja in presoje o tem, kako lahko ustavimo nepovratne odločitve, bomo tudi v našem močvirju čutili posledice globalnih in lokalnih sprememb. Nova vrsta demokracije in lekcije zgodovine Le redko se učimo iz zgodovine in napak drugih. Le redko priznavamo, da nismo imeli učinkovitih odgovorov na spremembe in da je to glavni problem. Prej kot bomo priznali, da se je Evropa, kot smo jo poznali ob vstopu v Unijo, spremenila, kot so se spremenile tri velesile – ZDA, Kitajska in Rusija, manj nas bodo presenetile nepovratne posledice. Ekspanzija Kitajske z utrjenim Ši Džinpingom, izvolitev Donalda Trumpa in trda roka Vladimira Putina v četrtem predsedniškem mandatu so nova paradigma, ki nima veliko zveze z demokratičnim duhom in poznanimi principi. Nihče od naštetih ni bil izvoljen z večino svojega ljudstva ali v popolnoma poštenih demokratičnih razmerah, pa se vsi trije strinjajo z novo definicijo avtoritarne demokracije. Najlažje je v ta diskurz vplesti demokratično izvoljenega Adolfa Hitlerja, a ta primerjava bi bila preveč površna in populistična. Stanje je povsem novo in precej bolj zapleteno. Pomembno je razumeti, da se v imenu takšne in drugačne demokracije dogajajo zelo dramatične spremembe z daljnosežnimi posledicami.

Ne gre za boj demokracije proti nečemu drugemu. Gre za dva povsem različna in nasprotujoča si pogleda na prihodnost in bistvo demokracije. Avtoriteto in pravice večine nad manjšino proti avtoriteti in pravicam manjšine nad večino.

Če ne prej, se je vera v trdno in zrelo Evropo zamajala junija 2016, ko je 17 milijonov Britancev glasovalo za izstop iz Unije. Brexit se danes zdi najboljša reklama za povezavo, a posledice lahko močno zamajejo tudi vso ostalo Evropo. Projekt Angele Merkel, poskus združitve kultur in kontinentov, je tri leta po migrantskem valu doživel nemire v Chemnitzu, kjer je na plan pod krinko antiislamizma potegnilo tudi antisemitizem in s tem ogaben priokus po določenih evropskih nadrasah. Nemčija, ki je bila med velikimi vojnami največji krivec in generator beguncev, je postala njeno največje zatočišče. Posledica tega pa so bile, da se je naenkrat v Nemčiji, trdnjavi evropskega demokratičnega liberalizma, liberalni del začel močno majati in dobivati vedno močnejše nasprotnike. Socialistične vlade evropskih držav od devetdesetih do danes niso prinesle odgovorov na socialne probleme globalizma. Spremenjeni sistemi, tektonski premiki v ekonomijah in na koncu zadnja ekonomska kriza so prinesli še večjo odtujenost med ljudmi in vladami. “Vladajoče elite” so postale tarče političnih populističnih krikov. In če danes politiki želijo biti izvoljeni, morajo postaviti čim večjo iluzijo distance med sabo in trenutno oblastjo. Leve politike so se po Evropi velikokrat pokazale kot nesposobne odgovoriti na krize. Nesposobne ponuditi odgovore na vse večjo revščino srednjega razreda in izpeljati rešitve, desne pa so se postavile daleč od konservativnih, krščanskih principov, še bolj desno od desnice. Namesto zasledovanja tradicionalnih vrednot so v hlastanju po oblasti posegle po sovraštvu do drugačnega, tujega, po ustvarjanju vedno večjega socialnega razkoraka med tistimi, ki imajo in med tistimi, ki nimajo.

Donald Trump, Vladimir Putin FOTO: AP

Iztegnjen sredinec Izvolitev Donalda Trumpa, vzpon Mattea Salvinija, Marie Le Pen, Borisa Johnsona, Viktorja Orbana, Jaroslava Kačinskega in pajacev, kot je Nigel Farage, je nič drugega kot močan sredinec sedanjosti. Močan sredinec statusu quo, ki očitno ne bo več dolgo zdržal. Te dni dobivamo novo evropsko vlado, novo komisijo, ki bo prelomna. Na evropskih volitvah sicer ni bilo napovedanega nacionalističnega vala, se pa je v Evropski parlament uvrstilo rekordno število suverenistov, antievropejcev in protiliberalcev.

Le Pen, Salvini, di Maio, Orban, Evropa FOTO: 24ur.com

Teh dobrih 20 odstotkov sicer ne bo dovolj za sejanje evropskega kaosa, a dovolj za glasno platformo in moteče izpade. Glavno vprašanje je, kako bo odgovorilo tri četrtine proevropskih poslancev. Če ne bodo imeli pravih odgovorov, bomo na naslednjih volitvah še bližje, že na robu prepada. Doslej smo namreč vedno zamahovali z roko, saj so teoretično in praktično suverinisti v Evropskem parlamentu nezdružljivi. Kako naj se združita LePenova, Farage, če vsak zagovarja nadvlado svoje nacije? Kako naj se z idejo “primo Italia” združijo Salvinijevi in poljski PIS ali madžarski Fidesz, če napadajo nadnacionalno povezavo z argumentom prednosti svoje nacije. Razen, če imajo kaj drugega skupnega. Nekaj precej bolj potentnega in nevarnega, kar jim lahko celo uspe. Vladimir Putin in smrt liberalnega dela demokracije »Liberalizem, kot ideologija, ki je bila podlaga za zahodne demokracije, je preživela svoj namen«. »Liberalizem je v konfliktu z večino populacije in liberalci ne morejo nikomur več diktirati česarkoli«. To je dejal mož, ki uživa v četrtem predsedniškem mandatu.

Nihče v Evropi ne ukinja demokracije. Le spreminjajo jo v diktaturni sistem.

Vladimir Putin je svojo kariero zgradil na preroških izjavah in njegov odnos do liberalnosti v demokraciji je vreden najgloblje analize, premisleka in opozorila. Medtem ko je Trump le populistični odgovor in največji svetovni sredinec establišmentu, je Vladimir Putin dejanski kretničar in kolovodja svetovnih trendov in sprememb.

Putin z motoristično skupino Nočni volkovi FOTO: AP

Liberalni način življenja, vzpostavljen po drugi svetovni vojni, je na udaru. Tukaj ne govorimo o liberalizmu kot politični opciji, ampak o liberalizmu kot moralni filozofiji, ki temelji na svobodi, dogovoru o vladanju in enakosti pred zakonom. Je Rusija, ki smo ji Slovenci tako naklonjeni, svobodna država? Tisti, ki to trdi, ne pozna niti osnove Putinovega življenja, kariere in osebnosti, ki je oblikovala rusko družbo in odnos do svoboščin.

Evropa na razpotju FOTO: Shutterstock