Kam bo Pahor obesil svoj portret naslikan na kozjo kožo?

Še noben tako visok predstavnik Slovenije ni obiskal Etiopije, 100 milijonske države podsaharske Afrike. Poleg srečanja s predsednikom in predstavniki vrha Afriške unije si bo naš predsednik Borut Pahor obisk zapomnil tudi po slavnostni večerji v nacionalni palači. Tam je namreč v dar dobil poseben portret, ki ga je, kot je priznal na družbenih omrežjih, spravil v zadrego.

Ščetinasta upodobitev predsednika je medtem prestala dolgo pot domov in je že v predsedniški palači, poleg vseh ostalih bolj ali manj posrečenih portretov.

Klemen Horvat , svetovalec za protokol, Urad predsednika Republike Slovenije je povedal: "Ta slika se bo zdaj popisala, poslikala in potem protikorupcijski komisiji prijavimo kot darilo, ki ga je prejel predsednik, je pa v lasti države."

"Zgodi se tudi, da predsednik kakšno darilo podari v dobrodelne namene. Kakšne izdelke otrok, slikanice, če nas kdaj zaprosijo za kakšne srečolove," dodaja Horvat.

Poleg medeninastega čajnika, ki je bilo darilo turškega predsednika Erdogana, pozlačene košarkarske žoge, sablje iz Katarja in ročno tkanih preprog Turkmenistana, so zanimiva darila prejemali tudi Pahorjevi predhodniki. Danilo Türkje v Egiptu na primer prejel graviran srebrn krožnik, iz Bogote je prinesel srebrn ključ mesta, iz Jordanije mačeto in iz Kitajske starodavni instrument za astronomska opazovanja.