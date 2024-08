Kam bodo na počitnice odšli slovenski olimpijci?

"Glavo bom dala na off, ne bom plezala, ker trenutno magnezija in plezalnih oprimkov ne morem niti videti," je dejala plezalka Janja Garnbret. "V septembru se bom malo umaknila, ne vem še, kam bom odšla, ampak takšna sem, ne načrtujem. Me bo že nekam odneslo," je dejala judoistka Andreja Leški. "Tako, kot pravijo, 'možgane na off in na plažo'," je dejal kajtar Toni Vodišek.

Pred vsem tem pa še v središče Ljubljane, kjer se je na najbolj vroč poletni dan zbrala množica navijačev, pripravljena z glasnimi aplavzi našim športnikom reči "hvala". Kako so te trenutke doživljali naši znani obrazi?

"Še dva dni nazaj sem v Dalmaciji na morju s telefonom lovil mobilne podatke, da sem videl Janjo, odbojkarje in košarkaše," je dejal Bor Zuljan, član skupine Šank Rock. "Bilo je zelo stresno. Predvsem rokometaši in sodniki so mi pojedli precej živcev. Ampak tako pač je, šport je takšen in žoga je okrogla" ga je dopolnil, član skupine, Matjaž Jelen.

Pred leti so člani skupine Šank Rock nastopili in zapeli z našo dvakratno olimpijko-smučarko Tino Maze, zato smo jim seveda postavili izziv - katero aktualno olimpijko bi tokrat izbrali za duet. "Prej smo se slikali z Janjo, ampak ne želimo izpostaviti samo nje. Posneli bi s tistim, ki bi si to želel," sta dejala člana skupine. Morda pa se pravi kandidat najde po zasluženih počitnicah.