Kam dati med dopustom hišnega ljubljenčka?

Dopusti so pred vrati in marsikdo razmišlja o tem, komu bo v varstvo prepustil svojega hišnega ljubljenčka. Lastniki živali se namreč zelo dobro zavedamo, kako pomembo je najti zaupanja vrednega začasnega skrbnika.

Ne samo počitnice, tudi službene poti so lahko tiste, zaradi katerih lastniki hišnih ljubljenčkov iščejo primerno in zaupanja vredno varstvo. Ne glede na to, katero žival imate doma, ko iščete ponudnika začasnega varstva, je treba razmisliti o prevozu živali trajanju nastanitve in naših pričakovanjih in željah, ceni itd. Pasji hoteli – kako izbrati pravega? Če preverite ponudbo slovenskih pasjih hotelov, boste videli, da vsi ponujajo celovito (all-inclusive) oskrbo za kosmatince. V hotelih so običajno zaposleni strokovno usposobljeni oskrbniki, ki 24 ur skrbijo, da bo vaš pes v užival v varstvu, se dovolj gibal, imel urejeno prehrano, zagotovljene sprehod in da bo dobil primerno nego. Ko iščete pravi hotel za vašega hišnega ljubljenčka, zapišite svoja pričakovanja in želje, saj le vi kot lastnik najbolje poznate svojega psa. Ob prihodu v hotel mora pes imeti potni list z vpisanimi cepivi ter biti zaščiten pred zajedavci. Pomembno je tudi opozoriti osebje o morebitnih zdravilih in zdravstvenem stanju psa.

Kdaj se odločiti za dnevno varstvo in kdaj za varstvo na domu?

Kdaj se odločiti za dnevno varstvo in kdaj za varstvo na domu? Dnevno varstvo je odlična izbira za tiste, ki imate preveč natrpan urnik. Vaš pes bo užival v varstvu, kjer bodo oskrbniki poskrbeli za redne sprehode, hranjenje, igro in nego. To je podobno kot vrtec za otroke, le da je namenjen psom. Če pa vaš ljubljenček slučajno ne mara selitev, je varstvo na domu idealna rešitev. To je videti tako, da usposobljeni oskrbniki vašega ljubljenčka obiščejo na domu, ga nahranijo, odpeljejo na sprehod in poskrbijo za njegovo nego. Varstvo na domu je zelo prilagodljiva rešitev, ki pa v osredje postavlja predvsem to, da vaš ljubljenček ostane v njemu znanem okolju. Kakšne so cene varstva za hišne ljubljenčke? Cene se razlikujejo glede na hotel in storitve, v povprečju pa se številke gibljejo tako: - dan z nočitvijo (1 pes/mačka): 20–30 EUR - večdnevno bivanje (20 dni, 1 ljubljenček): 300–500 EUR - pasji vrtec/dnevno varstvo: 12–25 EUR za enega ljubljenčka - oskrbovanje na domu (1 mačka/pes): 8–15 EUR Izognite se stresu med prevozom živali Že nekaterim ljudem so poti naporne, stresne in jim povzročajo skrbi in stres. In enako je z živalmi. Tudi živali med prevozom doživljajo stres, nelagodje in lahko trpijo zaradi neustreznih pogojev. Zato je prevoz živih živali pomembna tema, ki zahteva posebno pozornost in skrb. Bistvenega pomena je, da se prevoz živih živali izvaja v skladu z veljavnimi zakoni in standardi, ki varujejo njihovo dobrobit. Zakonodaja, ki ureja prevoz živih živali, mora natančno določati minimalne standarde glede opreme, vozil, usposabljanja osebja in časovnih omejitev prevoza.

Bistvenega pomena je, da se prevoz živih živali izvaja v skladu z veljavnimi zakoni in standardi, ki varujejo njihovo dobrobit. Zakonodaja, ki ureja prevoz živih živali, mora natančno določati minimalne standarde glede opreme, vozil, usposabljanja osebja in časovnih omejitev prevoza.