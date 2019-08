Kam gre denar od pobranih parkirnin in glob za napačno parkiranje?

Parkirišča v priljubljenih turističnih krajih pokajo po šivih. Turisti, tako tuji kot domači, zato velikokrat parkirajo tudi tam, kjer ni dovoljeno. Redarji imajo tako veliko dela, denar od glob, pa tudi pobranih parkirnin, pa občine večinoma namenijo urejanju in vzdrževanju infrastrukture.

Slovenija postaja vse bolj priljubljena turistična destinacija. Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) je Slovenijo v letošnjem letu obiskalo že več kot 690.000 tako domačih kot tujih turistov. Ker jih vse več obišče naše kraje v lastni režiji in z osebnim vozilom, se nekatere občine, kjer je turistov iz leta v leto več, soočajo tudi s težavami glede urejenih parkirišč. Številne so tako uredile parkirišča kjer zaračunajo parkirnino, a vse prevečkrat zmanjka prostora, saj parkirišča v najbolj obljudenih turističnih krajih pokajo po šivih. Tudi zato, nekateri svoje jeklene konjičke parkirajo tudi tam, kjer ni dovoljeno, tako imajo veliko dela občinski oziroma mestni redarji. Ti zato obiskovalce opozarjajo o prekrških in/ali jim izrečejo globo.

Polno parkirišče FOTO: Dreamstime

Iz Mestne občine Koper (MOK) so sporočili, da je njihovo občinsko redarstvo letos izdalo 6.007 glob zaradi napačnega parkiranja, od tega 1.643 pisnih opozoril. Skupna vrednost vseh izrečenih glob pa znaša 322.000 evrov. V Občini Bohinj so do 30. junija letos iz naslova glob pridobili nekaj več kot 34.000 evrov, iz naslova parkirnin na parkiriščih, s katerimi upravlja občina pa skoraj 80.000 evrov. Na Bledu so do tega trenutka pobrali za 370.000 evrov parkirnin, iz naslova glob za prekrške pa so letos pobrali 110.000 evrov. V Občini Bovec pa so do 13. avgusta letos izdali 308 opozoril, obvestil o prekršku in plačilnih nalogov. Izrekli pa so za 15.000 evrov glob. Je pa Občina Bovec komaj pred nekaj dnevi postavila prvi parkomat v Bovcu, kakšen teden pred tem pa na parkirišču ob slapu Virje. Področje parkirišč tako šele urejajo, bodo pa do prihodnje sezone postavili še nekaj parkomatov, med drugim tudi na parkirišču pri letališču, kjer bo plačljivo parkirišče tudi za turistične avtobuse. Občine, zanimive za turiste, lahko tako v svoj proračun dodatno prispevajo kar nekaj denarja iz naslova pobranih parkirnin in glob zaradi nepravilnega parkiranja. Vprašanje pa je, ali ta denar porabijo potem za nadaljni razvoj oziroma širitev oziroma ureditev parkirišč ali za druge stvari?

Parkirišče ob morju FOTO: Shutterstock

Na Občini Bovec pravijo, da so sredstva pobrana iz naslova prekrškovnih kazni del proračuna in se namenijo razvoju turistične infrastrukture in turističnega produkta. "Predstavljajo pa zanemarljiv oziroma zelo majhen odstotek vseh sredstev, ki jih Občina Bovec namenja za razvoj turizma in turistične infrastrukture na Bovškem," pojasnjujejo. Medtem pa v MOK pojasnjujejo, da prihodki iz naslova glob po odloku o proračunu niso namenski prihodek, zato jih porabijo v skladu s sprejetim proračunom.

Prihodek, ki je neposredno povezan s turizmom je tudi turistična taksa, ki se namensko porablja za ukrepe povezane s turizmom, gradnjo turistične in druge infrastrukture. Občina Bohinj do konca junija iz tega naslova beleži več kot 213.700 evrov prihodkov. —Občina Bohinj