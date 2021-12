Kam grejo donacije znamke Elinor Cosmetics?

Elinor Cosmetics je k naravi usmerjena blagovna znamka, zato so si na prvem mestu izbrali mlado slovensko organizacijo, ki po svetu sadi drevesa s pomočjo prodaje zapestnic - Treecelet. Poleg omenjene so izbrali še največjo organizacijo, ki se bori proti krčenju pljuč našega planeta - Amazonskega gozda. Seveda pa niso pozabili tudi na naše oceane in kot tretjo dodali mednarodno organizacijo za razvoj tehnologij za čiščenje oceanov - The OceanCleanup.

Pri Elinorju že od samega začetka izdelujejo naravi prijazne izdelke, ki so v večini veganski. Tudi njihova embalaža ni plastična, ampak steklena, kar doda občutek luksuza in so tako prijazni do okolja. Izdelki niso pakirani v plastificirane škatlice, ampak v vrečke iz 100% bombaža. Znotraj podjetja se poslužujejo “re-use” in vsako stvar uporabijo večkrat, če se le da.

Njihovi izdelki se od konkurenčnih znamk ločijo tudi po tem, da niso testirani na živalih. Elinor Cosmetics želi izpopolniti obstoječo linijo izdelkov za nego in make-upa s še večimi vrhunskimi izdelki, ki našemu planetu ne škodujejo. Ustanovitelja sta tudi sama zelo naklonjena k naravovarstvu.

