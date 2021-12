Kam investirati denar? Čistilka, ki je zaslužila milijone evrov v krizi. Novo. Umetnost bogastva za običajne ljudi.

Martin Korošec, ste podjetnik, avtor, predavatelj, izumitelj. Kaj vas je pritegnilo v raziskovanje financ in vlaganja?

Življenjske izkušnje. Izhajam iz skromne delavske družine. Od srednje šole sem opravljal različna dela. In skozi kariero ter lastno podjetje tudi veliko zaslužil. Vendar sem v preteklosti pri investiranju v različna področja in posojila, veliko izgubil. Zato se že vrsto let ukvarjam z raziskovanjem kaj v resnici deluje in kaj so le obljube finančne industrije in sistema samega, zaradi katerih večina ostane praznih rok.

Večina ljudi ima z investiranjem negativne izkušnje ali predpostavke.

Menijo, da je o tem znanje kako denar ustvarja denar, rezervirano samo za bogate. Večina ljudi tako le pridno dela, plačuje ogromne davke in varčuje, kjerkoli lahko. Znan rek pravi, da kdor dela za denar, je le korak od revščine.

V strahu pred prihodnostjo ljudje varčujejo na vseh koncih. Tako je trenutno na bankah že okrog 26 milijard privarčevanega denarja običajnih ljudi. A zaradi vzrokov v sistemu samem, bo večina teh prihrankov izgubljena. V okviru projekta sem opravil vrsto izračunov in v nekaj letih bi lahko varčevalci pod določenimi pogoji izgubili kar - 10 milijard evrov kupne moči svojih prihrankov.

Varčevalci bodo lahko izgubili tudi do - 10 milijard prihrankov?

Ja, to je tragedija za novicami o vse več in več privarčevanega denarja ljudi na bankah. Uradna stopnja inflacije znaša okrog 3%. Verjetno se strinjate, da je to smešno nizka ocena. Elektrika, kurjava, hrana, različne surovine se dražijo po +30% in več preko noči. Bolj življenjske so ocene, da znaša dejanska inflacija okrog 10% letno. Samo poglejte dvige stroškov za položnice in hrano. Rast cene nepremičnin pa v inflacijo sploh ni zajeta. Kljub temu, da je to največji strošek v življenju!

V le petih letih bi tako lahko pri takšni dejanski inflaciji, od 26 privarčevanih milijard ostalo le še okrog 16 milijard po kupni moči. Ljudje bi tako lahko pri tem razvoju dogodkov izgubili kar -10 milijard kupne moči svojih prihrankov. Pazite, to je vrednost enega celoletnega državnega proračuna! Za ljudi, za njihove družine to pomeni katastrofo. V povprečju bi se lahko, pod opisanimi pogoji, kupna moč njihovih prihrankov zmanjšala za kar – 40%!

Ste zato zagnali projekt Umetnost bogastva za običajne ljudi?

Pri izgubi denarja, ali je to zaradi sistema, zavajanja, goljufije, je ena največjih izgub – čas. Preden nadomestiš izgubo v denarju lahko mine deset let in več. Krize pa se vrstijo ena za drugo. In vmes običajni ljudje, neopazno, izgubljamo svoj trdo prisluženi denar, ki je za povrh še resnično nenormalno visoko obdavčen.

Da bi ljudi opozoril na dogajanje in jim podal informacije o tem, kako lahko rešijo svoje prihranke in tudi naredijo prave korake, da zaslužijo svoj prvi milijon, sem pripravil tudi Urgentni webinar »Umetnost bogastva za običajne ljudi«.

Kakšna je vsebina webinarja in koliko stane?

Vsebina je življenjska, iz slovenske aktualne situacije. S primeri in izračuni. Na podlagi minimalnih in povprečnih prihodkov. Predvsem izpostavim:

• Zakaj bodo varčevalci izgubili večino prihrankov?

• Kaj lahko naredite, da zaščitite svoje prihranke?

• Kaj morajo v krizi narediti starši?

• Žalostna resnica o usodi upokojencev in alternative.

• Kaj podjetnikom prinaša prihodnost?

• Kako denar ustvarja denar tudi v krizi?

• Kako zaslužite svoj prvi milijon z običajnimi prihodki?

Redna cena webinarja je 47 €. Po dogovoru pa je udeležba za bralce vaših novic brezplačna. Vendar le za omejen čas, zato se prijavite še pravočasno tukaj.

Martin Korošec vsebino webinarja »Umetnost bogastva za običajne ljudi« na kratko povzame z močnim stavkom: “Rešite svoje prihranke in zaslužite svoj prvi milijon.”

Vsebina je koristna za vse zaposlene, podjetnike, starše. S primeri in izračuni za vsa življenjska obdobja, mlade in starejše. Cilj webinarja je pomagati, da lahko vsak najde svoj način, da reši svoje prihranke in tudi naredi prave korake, da zasluži svoj prvi milijon.