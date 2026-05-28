Kam izgine želja po seksu – in zakaj za to morda niso krivi moški?

Vse vemo, da se po 40. letu začnejo spreminjati ravni hormonov . Kako lahko te spremembe vplivajo na seks, poželenje, samozavest in občutek, da ste še vedno privlačne, pa je še vedno prepogosto prekrito s tančico tabuja. In prav zato se marsikatera ženska v tišini vpraša: kam je izginila tista moja strast? Telo se spreminja – želja lahko ostane Hormonska nihanja, predvsem upad ravni estrogena, lahko vplivajo na vlažnost nožnice, vzburjenje in libido. Kar je bilo nekoč spontano, lahko zdaj potrebuje več časa in pozornosti. Nekatere ženske opažajo manjšo željo po spolnosti, druge predvsem to, da se njihovo telo odziva drugače kot prej. Težko se je prepustiti trenutku, če vas sredi noči zbujajo vročinski oblivi, če ste utrujene in neprespane ali če se v svojem telesu ne počutite več tako samozavestno kot nekoč. Počasnejši tempo ne pomeni manj strasti. Pogosto pomeni ravno nasprotno – več dotikov, več vznemirjenja in več občutka bližine.

Včasih potrebujemo več nežnosti Perimenopavza lahko povzroči tudi suhost nožnice, zaradi katere seks ni več tako spontano prijeten kot nekoč. In čeprav o tem ženske redko govorijo na glas, gre za eno najpogostejših težav v tem obdobju. Zaradi nelagodja se nekatere začnejo spolnosti izogibati, čeprav si bližine še vedno želijo. Lubrikanti in vlažilni geli niso nič neprijetnega ali razlog za zadrego. Lahko so preprosto del bolj sproščene, prijetne in samozavestne intime. Seks postane manj rutinski in bolj oseben Veliko žensk v perimenopavzi pove, da se spremeni tudi njihov odnos do spolnosti. Manj je potrebe po ugajanju in več želje po tem, da se res dobro počutijo. Kar je bilo nekoč hitro in spontano, postane bolj povezano z občutkom bližine, varnosti in zaupanja. In morda je prav to ena redkih dobrih strani hormonskega kaosa – da začnete svoje telo poslušati bolj iskreno kot kadar koli prej. Iskreno povejte partnerju, kaj vam ustreza. Samozavest in iskrenost sta pogosto veliko bolj privlačni kot popolnost.

Pomembno je tudi, kako se počutite same s sabo Perimenopavza pogosto prinese tudi spremembe telesne teže, razpoloženja in samopodobe. Če se ženska ne počuti dobro v svojem telesu, lahko to vpliva tudi na njeno željo po intimnosti. Gibanje, dovolj spanja, sprostitev in skrb zase so zato izjemno pomembni. Ko se počutite dobro same s sabo, se pogosto drugače počutite tudi v odnosu in spolnosti. Kaj pa hormonsko nadomestno zdravljenje? Pri nekaterih ženskah so simptomi perimenopavze izrazitejši in močno vplivajo tudi na intimne odnose. V takšnih primerih se je smiselno pogovoriti z ginekologom o možnostih zdravljenja. Ena od možnosti je tudi hormonsko nadomestno zdravljenje (HNZ), ki ga ginekolog predpiše, kadar presodi, da je to ustrezno. Lahko pomaga pri simptomih, kot so suhost nožnice, vročinski oblivi ali nelagodje med spolnim odnosom, vendar ni čudežna rešitev niti nadomestilo za zdrav življenjski slog.