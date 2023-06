Kam je izginil člen, ki šolam nalaga poletno počitniško varstvo?

Kdo in zakaj je iz novele Zakona o osnovni šoli izbrisal člen, ki je šolam nalagal poletno počitniško varstvo? V začetku maja so ravnatelji prejeli okrožnico, v kateri je bilo v 27. členu šolam črno na belem dovoljeno, da v času poletnih počitnic za otroke od 1. do 5. razreda do 10 ur na dan organizirajo dejavnosti, ki bi jih izvajali delavci šole v okviru svojega delovnega časa. Šolnike, ki so sicer čez poletje doma, je sporni člen postavil na okope. Nato pa je iz nepojasnjenega razloga izginil iz novele.

Ste tudi vi med starši, ki so imeli še pred kratkim v vrtcu poskrbljeno za počitniško varstvo, danes pa ne veste, kako se organizirati v času dolgih poletnih počitnic? "Le za tri od devetih tednov počitnic vem, kje bo moj otrok," pravi Marjana Zalar, mama osemletne šolarke. V maju je šolsko ministrstvo osnovnošolskim ravnateljem razposlalo okrožnico, ki je v 27. členu jasno odprla možnost poletnega počitniškega varstva: "Šola lahko organizira počitniško varstvo za učence od prvega do petega razreda, ki ga izvajajo delavci šole v okviru svojega delovnega časa." A besedilo je naletelo na revolt združenja ravnateljev. icon-expand Počitniško varstvo FOTO: Shutterstock "Ne vem, kdo je uspel izsiliti, da se takšen člen vpiše v Zakon o osnovni šoli. Glede na to, da nam kadra primanjkuje že zdaj in da sploh ne vemo, kako bomo začeli novo šolsko leto," je takrat dejal predsednik Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Gregor Pečan. Tudi če bi bili učitelji pripravljeni delati poleti, iz novele ni bilo razbrati, kako učiteljem poletno delo plačati, pa opozarja ravnatelj kašeljske šole. "Navaja tudi, da učitelji to delo opravljajo v okviru rednega dela. Kar pa je za ravnatelje, ki organiziramo delo, izjemno problematično, saj učitelji tekom šolskega leta opravijo ogromno doprinosa, z njim pa pokrijejo manjkajoče dni dopusta," pravi Jernej Šoštar. PREBERI ŠE Mesta v programih počitniškega varstva gredo za med Primeri dobre prakse sicer obstajajo. Eden takšnih je na primer I. osnovna šola v Celju, kjer otroci lahko ostanejo celo poletje, učitelje pa plačajo iz občinskega proračuna in prispevkov staršev. "Tega ne počnejo v okviru svojega rednega dela, temveč je to posebej vrednoteno kot dodatno delo," pravi ravnatelj I. osnovne šole Črt Močivnik. Zdaj je šolsko ministrstvo 27. člen nepričakovano, a nepreklicno izbrisalo iz novele zakona. Šolski minister na naše poizvedovanje, zakaj je iz novele brisal 27. člen, ki govori o počitniškem varstvu, molči. Zakon je zdaj v javni obravnavi, a da bi učitelji s pobudo, da se člen vrne v novelo, šli naproti staršem, je bolj malo verjetno.