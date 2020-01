Kam je izginilo 48.000 evrov …

Ali pa ste med tistimi, ki niti ne veste koliko imate privarčevanega. Ja, tudi takšni obstajajo, a jih je zelo malo.

Verjeli ali ne, toda v praksi še kako velja, da višji ko so naši prihodki, manj imamo nadzora nad denarjem, kot ga je imel recimo par (in daleč od tega, da bi bil edini), s katerim se je srečala Ana Vezovišek, specialistka za financiranje in osebni proračun. Po analizi je namreč ugotovila, da ima par danes privarčevanih le 4.000 evrov, pa čeprav so njuni prihodki v zadnjih 5-ih letih znašali kar 3.800 evrov mesečno. To ni pravzaprav nič – zaslužila sta jih namreč 228.000! In kakšna je bila njuna finančna starost? Izračun je pokazal, da sta finančno gledano v obdobju otroka (TUKAJ si lahko tudi vi izračunate koliko ste finančno stari).

Če bi imeli takšne prihodke, bi …

“Joj, kaj vse bi jaz kupil za ta denar. Kako ne uspejo več privarčevati, naj pogledajo ljudi na minimalni plači, kot bi se norčevali iz tistih, ki nimajo…” so samo nekateri izmed očitkov, ki bi ju bila deležna … A najbolj žalostno je to, da ljudje mislimo, da bi nam pa zagotovo uspelo več privarčevati, če bi le imeli takšne prihodke.

Poglejmo si še primer povprečnega študenta. V času študija, mu je dovolj štipendija ali pomoč s strani staršev v višini 150 ali 250 evrov. Takoj ob prvi plači, pa enostavno vse porabi. Kljub temu, da še vedno živi pri starših, ne plačuje stroškov bivanja, niti avtomobila itn. Zanimivo, kajne?

»Verjemite mi, res ni tako enostavno. Iz svojih 20-letnih izkušenj vam lahko povem, da višji prihodki še ne pomenijo višjih prihrankov, niti ne manj stresnega življenja. Pomenijo le še večjo potrebo po vzpostavljenem nadzoru z naše strani. Pri omenjenem paru sem namreč po analizi ugotovila, da družina v povprečju potrebuje 1.800 evrov, nič več,« dodaja strokovnjakinja.

Ja, kdo bi si mislil! Torej bi lahko rekli, da so samo v zadnjih dveh letih porabili 48.000 evrov za stvari, ki jim očitno sploh niso prinašale zadovoljstva. V kolikor bi jim ga, bi namreč vedeli, kam je šel ta denar. Enostavno je izginil …

Če se ne ukvarjamo s tem, kam gre naš denar …

In kako je to mogoče? »Tako kot velika večina se niso ukvarjali s tem, kam gre njihov denar (ker se niso želeli, saj se jim ni bilo treba) in so šla leta mimo njih. Si pa ne upam predstavljati, kaj bi bilo, če gospod recimo tri mesece ne bi mogel delati …«

Ana Vezovišek zadnjih osem let v medijih redno piše o resničnih primerih, saj si želi, da bi ljudje končno začeli delati na preventivi. »Ta je kot prvo manj boleča in kot drugo, bistveno manj stane. In preprosto ne razumem, zakaj kar čakamo in čakamo na spremembe, ko pa bi lahko že danes nekaj spremenili.«

Kot pravi, ljudje kar naprej iščemo izgovore kot so:

• naslednji mesec pa res začnem (pa mine leto dni in več in tega meseca še kar ni),

• počakam do 18-ega, ko prejmem plačo, takrat bo drugače (in mine več mesecev, dobimo n število plač in situacija ostaja enaka),

• poplačam ta limit in potem bo drugače (in limit je čez leto dni še višji, pridruži se mu celo kreditna kartica),

• strokovno pomoč si poiščem, ko malo izboljšam sliko (in ker ne vemo kje naj začnemo, se finančna slika le slabša, mi pa vsak mesec izgubljamo denar),

• ko bo partner pripravljen sodelovati, tudi jaz uvedem spremembe (partner ne vidi pomena, zakaj bi sodeloval in tako večno čakamo),

• saj nekaj varčujem (čeprav ne vemo niti kaj točno, kje in ali bomo s tem resnično dosegli cilj),

• samo še zadnji kredit vzamem, z njim poplačam limit, kartice in ostalih nekaj postavk in potem bo drugače (drugo je morda samo leto, v katerem se ponovno začnemo spogledovati s kreditom),

• to leto še ne morem, drugo leto grem pa zagotovo na to izobraževanje (in leto je krog, naša situacija pa še slabša) …

Ljudje potrebujemo brco v življenju!

Ja, tovrstnih izgovorov je malo morje. Zagotovo jih najdemo več (čeprav je to narobe!) kot pa bi morali najti koristi, v kolikor se na primer odločimo, da gremo na Dan finančne pismenosti , s pomočjo katerega bomo:

• izvedeli, kako prenehati živeti od plače do plače,

• pridobili znanje, kako se znebiti dolgov,

• dobili konkreten vpogled v to, kako pametno varčevati,

• se naučili ključnih pravil investiranja,

• dobili pravo informacijo, kako se pripraviti na krizo, ne glede na to, kdaj pride,

• dobili znanje, kako narediti načrt in uresničiti svoje cilje

… in še mnogo več!