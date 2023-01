Kam je odšla 75-letna Ana z območja Brežic?

Pogrešana Ana Vučanjk je visoka okoli 160 cm in ima srednje dolge temne lase. Pogrešano so nazadnje opazili, ko se je okoli 9.30 ure iz Loč odpeljala z osebnim avtomobilom. Kot so sporočili s PU Novo mesto, so med iskalno akcijo brežiški policisti sinoči na brodišču na Mostecu našli avtomobil, vendar pogrešane ni bilo v bližini. V iskalni akciji, ki se nadaljuje tudi danes, poleg policistov sodelujejo vodniki službenih psov in vodniki reševalnih psov.