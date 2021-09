ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Janez je bil znan domači mojster, ki je vedno kaj sam naredil in izumil.

Nekoč ga sreča prijatelj in ga vpraša: ''Kaj pa sedaj delaš, kaj novega?'' Janez: ''Stol za ženo.'' Prijatelj: ''In, kako daleč si že?'' Janez: ''Leseni del je že končan, sedaj moram samo še elektriko napeljati!''