Kam je v plavalnem klubu Ilirija izginilo 127 tisoč evrov?

Kam je v plavalnem klubu Ilirija izginil denar, namenjen otrokom? Od pol milijonskega proračuna naj bi izginilo kar 127 tisoč evrov ob tem, da so starši priprave, štartnine pa v celoti plačevali z gotovino. Kdo se je v enem najstarejših klubov pri nas, ki letos praznuje okroglo 100- letnico obstoja, okoristil na račun otrok?

Da jemlješ denar od vadnin, ki jih za svoje otroke plačujejo starši, je eno najbolj zavržnih dejanj v družbi. Gre za denar, namenjen otrokom, in če to počnejo v društvu, ki temelji na delovanju, neprofitnosti, zaupanja, pripadnosti, je to dejanje, ki bi ga morali obsoditi vsi.

Vodstvo naj bi poleg kluba oškodovalo tudi državo. Z izogibanjem plačevanju davkov na parkirnino, naj bi od izvolitve leta 2014 utajili tudi davčne obveznosti v višini nekaj 10 tisoč evrov.

Prav to naj bi se dogajalo v plavalnem klubu (PK) Ilirija, kjer naj bi iz pol milijonskega proračuna kluba neznano kam izginilo kar 127.000 evrov, od tega naj bi bilo 70 tisoč evrov, ki so jih starši plačevali zato, da so lahko njihovi otroci na Iliriji trenirali plavanje. Da je ironija se večja, gre za enega najstarejših klubov v Sloveniji, ki bo letos praznoval stoletnico delovanja. Po naših informacijah so denimo starši za priprave svojih otrok, delno štartnine pa, v celoti plačevali v gotovini, ne da bi zato od kluba dobili potrdilo. Anonimno pismo: Razlika med knjigovodskim in dejanskim stanje 127.000 evrov Bloudkov bazen, nekdaj ponos ljubljanske Ilirije, danes že skoraj muzejski primerek, desetletja čaka na prenovo. Medtem pa si, kot v anonimnem pismu razkrivajo nezadovoljni člani, funkcionarji v ozadju delijo denar in in z njim opremljajo domove.

V plavalnem klubu Ilirija naj bi iz pol milijonskega proračuna kluba neznano kam izginilo kar 127.000 evrov, od tega naj bi bilo 70 tisoč evrov, ki so jih starši plačevali zato, da so lahko njihovi otroci na Iliriji trenirali plavanje. FOTO: POP TV



"Pregled je pokazal, da je razlika med knjigovodskim stanje blagajne in dejanskim denarjem, ki je v blagajni kar 127.372,68 evra,"so zapisali.

V glavni pa vlogi nekdanji predsednik Matjaž Godec in nekdanji direktor kluba Ilirija Tomi Martinjak. S tem ko sta zaposlenim naročila naj od staršev pobirajo le gotovino, naj bi v bilancah skrila približno 70.000 evrov.

Rok Hudovornik, pravni svetovalec PK Ilirija pojasnjuje: "Prejšnje vodstvo ni imelo neurejenih samo poslovnih dokumentacij, ampak tudi evidence o članstvu in več kot polovica članov ni imela podpisanih pristopnih izjav."

Nereda v klubu pod prejšnjo oblastjo danes ne zanika niti novo vodstvo, ki je nam je sicer ob jutranjem telefonskem klicu postreglo z zanimivim odgovorom: "Ne vemo, da bi kaj manjkalo, lahko pa, da kaj manjka." Nekaj ur kasneje pa Hudovornik pravi: "Iz poslovne dokumentacije ne izhaja, da karkoli manjka. Malo verjetno je, da bi v nekem plavalnem klubu, glede na to s kakšnim denarjem razpolagamo, izginilo 130 tisoč evrov. Dejstvo pa je, da so razne govorice krožile." Klub plačeval kuhinjsko napo, ploščice, parket? A anonimka, ki smo jo dobili, natančno opisuje, kako naj bi si funkcionarji med drugim s klubskim denarjem opremili tudi svoje domove.

Na vprašanje, ali navedbe, da je klub plačeval recimo kuhinjsko napo, ploščice, parket, držijo, Hudovornik razlaga: "Glejte, sedanje vodstvo je začelo mandat dober mesec nazaj. Kaj je počelo prejšnje vodstvo težko komentiram. Dejansko so se razne govorice v predvolilnem času v klubu pojavljale."

Rok Hudovornik, pravni svetovalec PK Ilirija pojasnjuje: "Prejšnje vodstvo ni imelo neurejenih samo poslovnih dokumentacij, ampak tudi evidence o članstvu. FOTO: POP TV