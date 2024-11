Kam lahko z Brnika poletite pozimi?

V zimski sezoni bosta glede na lani letenje okrepila dva prevoznika. Lufthansa bo ponudila večjo tedensko frekvenco letov v München, ta se bo povečala s 7 na 10, prevoznik Swiss pa pogostejše letenje v Zürich, kjer bo tedensko povečanje frekvence z 11 na 14. Okrepljena povezava v Zürich prinaša tudi priročnejše dnevne jutranje lete, ki bodo koristili potnikom z zagotavljanjem bolj prilagodljivih in učinkovitih potovalnih povezav naprej s tega vozlišča, so sporočili iz Fraporta.

Skupaj bo v zimskem voznem redu potnikom na voljo 16 rednih letalskih povezav s 14 prevozniki, in sicer s spodnjimi frekvencami letov: airBaltic do dvakrat tedensko v Rigo, Air France dnevno v Pariz, Air Montenegro trikrat tedensko v Podgorico, Air Serbia šestnajstkrat tedensko v Beograd in dvakrat tedensko v Niš, Brussels Airlines štirikrat tedensko v Bruselj, easyJet štirikrat tedensko v London, Gatwick, flydubai dnevno v Dubaj, LOT Polish Airlines šestkrat tedensko v Varšavo, Lufthansa dvakrat dnevno v Frankfurt in desetkrat tedensko v München, Luxair do dvakrat tedensko v Luksemburg, SWISS Airlines dvakrat dnevno v Zürich, Transavia trikrat tedensko v Amsterdam, Turkish Airlines dvakrat dnevno v Istanbul, Wizz Air trikrat tedensko v Skopje.

Čarterski leti na 15 destinacij

Tudi v zimski sezoni bodo potniki lahko potovali na privlačne čarterske destinacije. Pod okriljem slovenskih turističnih agencij bo mogoče poleteti v Italijo (Apulija, Sicilija), Grčijo (Solun), na Portugalsko (Porto, Azori), v Španijo (Madrid, Tenerife, Gran Canaria), na Zelenortske otoke, v Turčijo (Antalya), Francijo (Pariz), na Malto, v Egipt (Hurgada), na Finsko (Rovaniemi) in v Prištino.

Novost za potnike je možnost spletne rezervacije parkirišč

Pred kratkim so na Letališču Ljubljana predstavili možnost spletne rezervacije parkirišč, ki je na voljo za parkiranje, daljše od 24 ur. V obdobju od januarja do konca septembra 2024 je Letališče Ljubljana naštelo več kot 1.135.000 potnikov, kar predstavlja 17-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. Podobno rast javni potniški promet beleži tudi v oktobru. V nizki, zimski sezoni, se bo po pričakovanjih rast umirila. Slovenija je še zmeraj precej sezonska destinacija, zaradi česar je povpraševanje po potniškem letalskem prometu pozimi precej manjše kot poleti. Temu primerno letalski prevozniki v zimskem voznem redu zmanjšujejo obseg letenja. V Fraportu Slovenija pričakujejo, da bodo do konca leta oskrbeli več kot 1,4 milijona potnikov.