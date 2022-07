Kam z letalom? Agencije napovedujejo dodatne čarterske destinacije z Brnika

Turistične agencije pričakujejo vsaj enako število potnikov, kot so jih imeli leta 2019. Poleg tega poudarjajo, da na Brniku v poletnih mesecih zagotavljajo najširšo možno ponudbo destinacij, širšo kot okoliška letališča po konkurenčnih cenah. "Letimo na devet destinacij direktno vsak teden. To so Grčija, Turčija in druge destinacije na sever Evrope," pravi Matevž Hrovat iz agencija Kompas. Relax ponuja 16 destinacij. "Če gledamo čarterske lete, je največ povpraševanj pri nas za Turčijo, Egipt, Španijo, grške otoke, zelo veliko pa tudi za Črno goro," pravi Danijel Selinšek , direktor operative v agenciji Relax.

Slovenci lahko z brniškega letališča trenutno letimo na 19 destinacij s 15 letalskimi prevozniki. "Poleg 19-ih destinacij, ki jih omogočajo naši redni letalski prevozniki, bomo dodali še dostop do 16 držav. Poudarek bo na Grčiji, Turčiji, Egiptu in Španiji," pove Babbet Stapel , poslovodna direktorica Fraporta.

Zaradi Adrijinega propada so se turistične agencije Palma, Kompas in Relax odločile najeti svoje letalo, ki ga uporabljajo za svoje potnike na čarterskih letih. Najeli so letalo hrvaškega ponudnika Trade Air. Kot je povedal predsednik uprave agencije Palma, Matej Knaus, je letalo kot tovarna, leteti mora namreč cel dan. "Od tri do štiri odhode imamo s tem svojim čarter letalom in letimo na vse destinacije po Mediteranu ter na vse ostale destinacije, ki so zanimive našim potnikom. Odvisno pa je glede na letni čas," še doda.

Na letališču se zavedajo, da bodo še vedno priča določenim odpovedim letom in zamudam, ker gre za domino efekt, tudi zaradi pomanjkanja delovne sile, s katero se soočajo vsa letališča. Sicer pa je brniško letališče v petek odprlo razširjeno ponudbo v 'duty free' trgovini, prenoviti namerava poslovni salon, v prostoru za prijavo na let pa bodo namestili nove točke za samostojno prijavo in oddajo prtljage.